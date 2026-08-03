Nach einer grundlegenden Modernisierung hat das Gasthaus „Zum Jan“ den Betrieb wieder aufgenommen. Ein junger Wirt leitet nun die Geschicke in der Heimat des Reiter-Korps Jan von Werth.

Seit Aschermittwoch waren die Türen der Kölner Traditionsgaststätte „Zum Jan“ verschlossen. Infolge intensiver Renovierungsmaßnahmen konnte das Gasthaus in der Thieboldsgasse am Samstag (1. August) seine festliche Neueröffnung zelebrieren.

Viele Besucher erschienen in dem seit 1975 existierenden Gasthaus unweit des Neumarkts und begrüßten die Rückkehr des geschätzten Anlaufpunkts. Das Lokal, das nun von Jan Luca Jansen unter dem Leitspruch „Tradition trifft Gastlichkeit“ betrieben wird, ist ein Ort für Karnevalsfreunde und Liebhaber der Kölner Lebensart.

Neuer Wirt will kölsche Geselligkeit und moderne Gastronomie verbinden

Der neue Betreiber hat sich in der Kölner Gastronomieszene bereits einen Namen gemacht. Jan Luca Jansen leitet seit 2021 das bekannte Wirtshaus „Spitz“ im Agnesviertel. Er wurde mit nur 18 Jahren dessen Pächter, was ihn zum damals jüngsten Gastwirt der Stadt machte.

Jansen ist als Mitglied der Fidelen Sandhasen im Kölner Brauchtum aktiv. „Als aktiver Karnevalist bringe ich jede Menge frischen Schwung in das Traditionshaus. Dabei liegt es mir sehr am Herzen, kölsche Geselligkeit mit moderner Gastronomie zu verbinden“, äußert er sich zu seinen Plänen.

Gaffel Kölsch wird frisch gezapft, dienstags stehen Reibekuchen auf dem Programm und am Freitag wird im „Jan“ Fisch serviert. Passend zum Bier werden kleine Speisen wie beispielsweise Frikadellen oder ein Halve Hahn angeboten. Die Speisekarte umfasst zudem diverse Schnitzelgerichte, Leberkäse, Sülze, ein Brauhaussteak sowie Currywurst. Eine fleischlose Variante der Currywurst und ein Sellerieschnitzel ergänzen das Angebot für Vegetarier.

Reiter-Korps Jan von Werth hat wieder ein Zuhause

Das Reiter-Korps Jan von Werth, für welches das Lokal seit langer Zeit eine Heimat darstellt, stattete dem neuen Pächter schon am Tag nach der Eröffnungsfeier einen Besuch ab. Die Wiedereröffnung ist für die Mitglieder ein doppelter Grund zur Freude: Sie besuchen künftig nicht nur ihr Stammlokal „Jan“, sondern auch den neuen Wirt namens Jan.

Das Reiter-Korps Jan von Werth gratulierte Jan Luca Jansen, dem neuen Wirt des Gasthauses „Zum Jan“. Copyright: Jordi Mergen

„Wir sind froh und erleichtert, endlich wieder ein zentrales Zuhause zu haben. Wir sind uns sicher, dass wir mit dem neuen Team rund um Jan Luca hier einen modernen, nachhaltigen Treffpunkt für uns und viele andere Karnevalisten haben werden“, erläutert Horst Köhler, der als Korpskommandant und Vorsitzender fungiert.

Die Kölner Karnevalswelt gewinnt durch die Wiederaufnahme des Betriebs einen wichtigen Anlaufpunkt zurück. Der neue Wirt blickt optimistisch nach vorn: „Es freut mich wirklich sehr, das Wohnzimmer dieser fantastischen Gesellschaft bewirten zu dürfen. Die zahlreichen Geschenke, die vielen Gäste zur Eröffnung und die gute Zusammenarbeit bisher lassen mich voller Zuversicht in die Zukunft blicken.“