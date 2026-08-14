„MarktTreff Rudolfplatz“Fehlende Lizenz: Ordnungsamt schreitet ein

Erneut gibt es auf dem Abendmarkt am Kölner Rudolfplatz Differenzen wegen der Ausschankgenehmigungen. Nun schritt das ordnungsamt ein.

Seit der „MarktTreff Rudolfplatz“ den vorherigen „Meet&Eat“-Feierabendmarkt abgelöst hat, ist die Stimmung dort angespannt. Besonders die Vorgaben zum Lebensmittelverkauf sowie die Vergabe von Lizenzen für den Ausschank sorgen wiederholt für Unstimmigkeiten.

Das Ordnungsamt schritt am Donnerstag (13. August) vor Ort ein und unterband den Ausschank an einem Weinstand. Als Begründung wurde angeführt, dass der Betreiber die erforderliche Genehmigung nicht vorlegen konnte.

Stadt Köln unterbindet Ausschank an Weinstand

Robert Baumanns, Mitarbeiter des städtischen Presseamtes, bestätigte die Maßnahme auf Anfrage am Freitag (14. August). Dem Standbetreiber sei der Ausschank aufgrund der fehlenden Genehmigung untersagt worden. Baumanns ergänzte: „Der Verkauf des entsprechenden Getränks in Flaschen jedoch nicht.“

Schon Ende Juli teilte die Stadtverwaltung mit, dass manche der ausschenkenden Betriebe auf dem „MarktTreff Rudolfplatz“ über eine Genehmigung verfügen. Für die übrigen laufe das Genehmigungsverfahren noch und habe gute Erfolgsaussichten, so eine Sprecherin zu diesem Zeitpunkt.

Es zeigt sich seit Wochen, dass besonders die Stände mit Alkoholausschank gut besucht sind, während Frischwarenhändler fast nicht mehr präsent sind. Zwei weitere Weingüter sind schon seit einiger Zeit abwesend, weil sie ebenfalls noch keine entsprechende Erlaubnis besitzen. (red)