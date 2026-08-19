Einen Tag nach dem Brand in der Kölner Innenstadt haben das betroffene Hotel und die Cocktailbar wieder geöffnet. Die Ursache des Feuers ist unterdessen noch unklar.

Feuerwehr warnte vor Geruchsbelästigung

Am Dienstag war in einem Lagerraum im Keller des Gebäudes Am Bollwerk 1 bis 5 ein Feuer ausgebrochen. Aus der Cocktailbar drang dichter Rauch. Eine leicht verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Gebäude befindet sich auch das Hotel Kunibert der Fiese mit 36 Betten. Der Eigentümer evakuierte das ausgebuchte Hotel. Als die Feuerwehr eintraf, befanden sich alle Gäste außerhalb des Gebäudes. Am Mittwoch waren nach Angaben eines Polizeisprechers Ermittler vor Ort, um die Brandursache zu klären. Ein Ergebnis steht noch aus.

Die Feuerwehr warnte während des Einsatzes vor Geruchsbelästigung und Rauchausbreitung in der Altstadt-Nord und appellierte, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen abzuschalten. (fho)