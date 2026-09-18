Schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung steht Köln Schlange – für Hähnchen: Als Nhas City Chicken am Freitag (18. September) offiziell um 11 Uhr auf der Breite Straße in der Kölner Innenstadt seine Türen öffnet, reicht die Warteschlange bereits rund 100 Meter weit, bis zu einem nahegelegenen Supermarkt.

Hähnchen-Imbiss: Nhas City Chicken neu in Köln

Ganz vorn steht Maxim (15). Er wartet nach eigenen Angaben schon seit etwa 8 Uhr – also seit rund drei Stunden vor Eröffnung. Die Stimmung an der Spitze der Schlange beschreibt er als sehr angespannt: „Alle drängelten und schubsten, es ist ziemlich chaotisch“, sagt er dem „Express“.

Immer wieder warnen auch Security-Mitarbeiter mit Megafon-Ansagen: „Nicht drängeln!“ Auch eine Polizeistreife fährt vorbei, greift aber nicht ein. Als der Gründer Omar Nhas (32) kurz vor der Tür erscheint, bricht der Jubel los. Vor allem Jugendliche warten auf ihr Hähnchen. Ob sie dafür die Schule geschwänzt haben, will niemand verraten.

Lange Schlange bei Eröffnung in Kölner Innenstadt

Etwas weiter hinten sieht es entspannter aus. Damian (18) aus Köln steht nach eigener Aussage seit rund zwei Stunden an: „Die Stimmung ist hier relativ gut. Die Leute sind ganz entspannt.“ Auf die Frage, ob er es noch bis zur Bestelltheke schaffen werde, zeigte er sich zuversichtlich: „Ja, ich hoffe schon.“

Auch Eknoor (18) steht schon lange an – seit drei Stunden wartet er. Obwohl er noch einen weiten Weg vor sich hat, steht sein Wunsch schon fest: „Ich gönne mir das Hähnchen Spezial, Nuggets und die Parmesan-Pommes.“ Die Wartezeit störe ihn nicht, sagt er.

Ein Kioskbetreiber direkt gegenüber der Neueröffnung kann den Trubel derweil kaum fassen: „Wahnsinn, was hier los ist. Aber das belebt das Geschäft.“

Premiere in Köln: Erster Standort außerhalb Berlins

Für Köln ist die Eröffnung eine kleine Premiere: Der Laden auf der Breite Straße ist der erste Standort der auf Social-Media bekannten Kette außerhalb Berlins. Das halbe Hähnchen ohne Pommes kostet 6,90 Euro, das Hähnchen Spezial 8,90 Euro. Als nächste Standorte plant Nhas Filialen in Essen und Herne.

Der Andrang passt zum Trend: Der Geflügelfleischkonsum in Deutschland ist 2025 auf einen neuen Höchststand von 14,7 Kilogramm pro Kopf gestiegen – vor allem bei jungen Menschen gilt Hähnchen wegen des hohen Proteingehalts als Trendprodukt.