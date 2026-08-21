Für viele Kinder und Jugendliche aus der Südstadt ist die „Kuhle“ ein wichtiger Treffpunkt und Bewegungsraum. Doch auf den müssen sie derzeit verzichten: Der Bolzplatz in einer Senke zwischen Römerpark und Rhein ist seit einiger Zeit gesperrt. Grund sind „große Mängel, die sich als Wülste und Dellen auf dem Spielfeld zeigen“, erklärt ein Stadtsprecher auf Nachfrage. Aus Sicherheitsgründen sei der Platz abgesperrt worden.

Um herauszufinden, wie die Schäden entstanden sind und wie der Boden in tieferen Schichten beschaffen ist, wurden im Juni großflächige Bodenuntersuchungen gestartet. „Diese Voruntersuchungen sind erforderlich, um die weiteren Baumaßnahmen im Detail planen zu können“, so der Stadtsprecher. Solange die Ergebnisse nicht vorliegen, könne die Stadt weder sagen, wie lange die Sperrung dauere, noch welchen Umfang die Bauarbeiten haben und welche Kosten entstehen werden. Auch die Ursache der Schäden lasse sich derzeit noch nicht feststellen, teilt der Stadtsprecher mit.

Erst vor einigen Jahren aufwendig saniert

Dabei ist die „Kuhle“ erst im Sommer 2019 nach einer aufwendigen Sanierung wiedereröffnet worden. Zuvor hatten Jugendliche aus dem benachbarten Jugendzentrum „Baui“ sich mehr als fünf Jahre für die Erneuerung des stark abgenutzten Rasenplatzes eingesetzt. Rund 600.000 Euro flossen in die Sanierung, die Stadt Köln und Lukas-Podolski-Stiftung jeweils zur Hälfte finanzierten. Ein neuer Belag aus Teppichvlies, ein umfangreiches Drainagesystem gegen Staunässe, Tribüne, Unterstand und Basketballkorb sollten den Platz dauerhaft und bei jedem Wetter bespielbar machen. Auch Flutlicht wurde installiert. Zur Eröffnung kam Lukas Podolski persönlich.

Lukas Podolski kam zur Eröffnung des Bolzplatzes „Kuhle“ im Römerpark im Jahr 2019 (Archivbild). Copyright: Arton Krasniqi

Die rund 1300 Quadratmeter große Spielfläche ist offiziell für Kinder und Jugendliche vorgesehen und jederzeit nutzbar. Das „Baui“ bietet dort dienstags Fußballtraining an, montags veranstaltet die Lukas-Podolski-Stiftung ein offenes Training. Darüber hinaus wird der Platz auch von anderen, nicht vorgesehenen Spielern genutzt.

Nach den Sommerferien, so der Stadtsprecher, könne die Stadt voraussichtlich genauere Angaben zu den notwendigen Arbeiten machen. Dann soll auch feststehen, wann die „Kuhle“ wieder genutzt werden kann.