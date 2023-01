Schlägerei in Kölner Innenstadt 30-Jähriger erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Köln – Bei einer Schlägerei in der Innenstadt hat ein 30 Jahre alter Kölner am frühen Sonntagmorgen lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Gegen 5.50 Uhr soll es vor einer Shisha-Bar am Friesenwall zu einer Auseinandersetzung mit zwei flüchtigen Männern gekommen sein. Als die Polizei zum Tatort kam, lag der 30-Jährige bewusstlos am Boden. Der Mann wurde in eine Klinik gefahren und sofort notoperiert. Zu seinem Gesundheitszustand nach der Operation gab es bis zum Abend zunächst keine weiteren Informationen.

Die beiden mutmaßlichen Täter sind flüchtig. Nach Zeugenangaben sollen sie zirka 18 bis 25 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt trugen sie Jeans und weiße Schuhe. Die Gründe für die Gewalttat blieben vorerst unklar. Der Tatort liegt am Friesenwall Ecke Palmstraße in der Nähe der Feiermeile Hohenzollernring.

Die Kölner Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht dringend weitere Zeugen. Hinweise an die Polizei an Telefon 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (fu)