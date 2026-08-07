Das Sportevent Janus Queer Games findet in diesem Jahr von Freitag, 7. August, bis Sonntag, 9. August, in Köln statt. 600 Teilnehmende aus ganz Europa messen sich am Wochenende in den Sportarten Volleyball, Badminton, Fußball, Leichtathletik, Basketball und Handball sowie beim „Frontrun“, einem Lauf durch den Kölner Stadtwald über verschiedene Distanzen. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm, bei dem Vielfalt und Toleranz gefeiert werden.

Am Freitag werden die Janus Queer Games von Oberbürgermeister Torsten Burmester gemeinsam mit Vertretern der queeren Community auf dem Welcome-Straßenfest auf der Schaafenstraße eröffnet. Die sportlichen Wettkämpfe finden am Samstag statt, abends wird dann bei der Sport-Party im Clubbahnhof Ehrenfeld ab 23 Uhr gefeiert. Zum Abschluss gibt es am Sonntagvormittag ab 11 Uhr einen Bingo-Brunch im Kaffeesaurus am Friesenplatz.

Sportevent für alle

Die Janus Queer Games werden seit 2023 nach langjähriger Pause wieder jährlich vom SC Janus veranstaltet, dem ältesten und größten queeren Sportverein Europas. Das Turnier soll nicht nur den Sport feiern, sondern auch ein sicherer Begegnungsort sein, der Menschen aller Geschlechtsidentitäten, sexuellen Orientierungen und sportlichen Leistungsniveaus eine Plattform bietet.

Interessierte können sich noch online über die Webseite des SC Janus anmelden. Dort finden sich auch die Veranstaltungsorte und genauen Zeiten der Events, sowie Tickets für die Party (ab 16 Euro) und den Brunch (ab 40 Euro). (red)