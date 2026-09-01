In Köln„Johnny Däpp“-Sänger Büffel trifft den echten Johnny Depp

Vor zehn Jahren hat der frühere Wahl-Kölner Lorenz Büffel (47) den Song veröffentlicht, der sein ganzes Leben verändert hat: „Johnny Däpp“. Der Party-Hit wurde fast 100 Millionen Mal gestreamt, mehr als 600.000 Tonträger wurden verkauft.

Im März feierte der Ballermann-Star sein 20. Bühnenjubiläum mit einer großen Schiffs-Party auf dem Rhein. Am Freitagabend (28. August 2026) folgte noch ein ganz besonderer Moment.

9000 Fans feiern großartiges Konzert der Hollywood Vampires in Köln

Der Mallorca-König traf den Mann, dem er seine Karriere zu verdanken hat: Hollywood-Schauspieler Johnny Depp (63). Büffel war mit Frau Emily (34) und Sohn Leo (5) in der Lanxess-Arena beim Auftritt der Promi-Supergroup Hollywood Vampires, in der Depp Gitarre spielt und einige Lieder singt.

9000 Fans erlebten eine erstklassige Rock-Show mit Stars wie Alice Cooper (78) und Joe Perry (75) von Aerosmith. Die Band spielte eine umjubelte Mischung aus weltbekannten Klassikern wie David Bowies „Heroes“, „Highway to Hell“ von AC/DC, „Venus in Furs“ (Velvet Underground) und „Baba O'Riley“ (The Who) sowie Aerosmith-Knallern wie „Walk This Way“ und einigen Eigenkompositionen.

Vor allem wurde bei der 105-minütigen Show etlichen Legenden von Jimi Hendrix bis Freddie Mercury gedacht. Das Publikum feierte hauptsächlich Johnny Depp lautstark. Ein Fan warf dem Megastar sogar einen Teddybären zu, den der sich in die Weste stopfte. Den krönenden Abschluss bildete ein grandioses Finale aus Alice Coopers „School’s Out“, gemischt mit Pink Floyds „Another Brick in the Wall“.

Für Lorenz Büffel war der Abend da ohnehin schon unerreicht. Er durfte dem „Fluch-der-Karibik“-Star mit dem Kopftuch in dessen Garderobe eine Platin-Schallplatte vom „Johnny-Däpp“-Song überreichen. „Johnny Depp in der schönsten Stadt der Welt zu treffen und ihm zum zehnten Jubiläum des Songs eine Platin-Schallplatte zu schenken, war Wahnsinn“, sagte Büffel.

„Ohne Johnny Depp würde es mich als Partyschlager-Sänger so nicht geben. Noch krasser war jedoch, wie er auf meinen Sohn Leo reagiert hat. Das war am Ende wie ein Familientreffen. Er hat sogar gesagt, dass er meinen Song im Bus angemacht hätte. Das Lied sei nun ewig in seinen Träumen. Das war alles unreal.“