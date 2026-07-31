Die Seniorenvertretung in Köln wird im November neu gewählt. Für die Wahl sucht die Stadt jetzt noch Kandidierende, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Seniorenvertretung (SVK) vertritt die Interessen der älteren Generation gegenüber der Politik und gegenüber Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren. Sie wird alle fünf Jahre gewählt.

Zur Wahl aufstellen lassen dürfen sich alle Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Köln haben und mindestens 60 Jahre alt sind. Eine deutsche Staatsbürgerschaft ist nicht erforderlich. Wer kandidieren möchte und noch kein Mitglied der Seniorenvertretung ist, muss mindestens 20 gültige Unterschriften von Wahlberechtigten aus dem eigenen Stadtbezirk sammeln, um antreten zu können. Die notwendigen Formblätter dafür sind beim Wahlamt erhältlich.

Frist für Kandidierende endete im Oktober 2026

Die gesammelten Unterschriften müssen gemeinsam mit dem Wahlvorschlag bis Freitag, 2. Oktober, 18 Uhr vollständig und im Original beim Wahlamt eingereicht werden. Die Stadt empfiehlt, Wahlvorschläge möglichst frühzeitig einzureichen, damit gegebenenfalls noch Korrekturen gemacht und Rückfragen geklärt werden können.

In jedem Stadtbezirk werden in der Regel fünf Mandate vergeben. Eine Sonderregelung gibt es für Kandidierende, die eine ausländische oder doppelte Staatsangehörigkeit haben. Werden in einem Stadtbezirk fünf Personen mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft gewählt, kann ein weiteres Mitglied dazukommen. Voraussetzung ist, dass mindestens zwei Kandidierende mit ausländischer oder doppelter Staatsbürgerschaft zur Wahl stehen. Die Person mit den meisten Stimmen erhält dann den sechsten Sitz.

Wahl der Seniorenvertretung im November 2026 per Briefwahl

Die Wahl der Seniorenvertretung findet als reine Briefwahl statt. Wählen dürfen alle Kölnerinnen und Kölner ab einem Alter von 60 Jahren, die mindestens seit dem 19. Oktober dieses Jahres in Köln gemeldet sind. Die Wahlunterlagen werden automatisch an die Meldeadressen verschickt. Sie sollen laut Stadt zwischen dem 29. Oktober und dem 13. November ankommen. Jede wahlberechtigte Person darf bis zu fünf Stimmen abgeben. Gewählt wird pro Stadtbezirk. Die Abgabefrist für die Briefwahl endet am Montag, 23. November, um 16 Uhr.

Die Seniorenvertretung (SVK) berät den Rat, die Verwaltung und andere Einrichtungen, bevor wichtige Entscheidungen für ältere Menschen getroffen werden. Außerdem ist sie Anlaufstelle für die Anliegen aller Menschen ab 60 Jahren. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und unabhängig von Parteien und Religionen.

Weitere Informationen zur Wahl gibt es unter www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/wahlen. (lba)