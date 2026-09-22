Gemeinsam lesen, ohne dass alle dasselbe Buch in der Hand halten: Das ist das Konzept der „Read & Rhythm – Social Reading Night“ in Hellers Brauhaus. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 8. Oktober, im Rahmen der Jubiläumswochen zum 30-jährigen Bestehen des Brauhauses statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits ab 17 Uhr. Moderiert wird der Abend von der Kölner Autorin Sylvia Deloy.

Die Besucherinnen und Besucher bringen ein Buch ihrer Wahl mit und lesen in gemeinsamer Runde, aber jeweils für sich. Hintergrundmusik soll dabei für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Zwischen den Lesezeiten gibt es Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und andere lesebegeisterte Menschen kennenzulernen.

Literatur und Kölsch in Hellers Brauhaus

Anders als bei einem klassischen Buchclub gibt es kein vorgegebenes Werk. Auch eine literarische Analyse oder Diskussion ist nicht Bestandteil des Abends. Im Mittelpunkt steht nach Angaben der Veranstalter die gemeinsame Zeit mit einem Buch sowie der Austausch in geselliger Atmosphäre.

„Viele Menschen lesen gerne, aber meistens allein zu Hause. Ich finde die Idee schön, daraus etwas Gemeinschaftliches zu machen – ohne dass man dasselbe Buch gelesen haben und darüber diskutieren muss“, sagt Sylvia Deloy. Jeder könne das Buch mitbringen, auf das er gerade Lust habe, und Menschen treffen, die ebenfalls gerne lesen.

Wer möchte, kann bereits vor Beginn der Veranstaltung im Brauhaus essen. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Im Preis enthalten ist ein Begrüßungsgetränk. Karten gibt es über die Plattform rausgegangen.de. (jan)