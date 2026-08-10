Eine Pedelec-Fahrerin hat sich am Sonntag bei einem Sturz in Köln-Merheim lebensgefährlich verletzt. Das meldet die Polizei. Rettungskräfte brachten die 72-Jährige in eine Klinik.

Frau kollidiert mit Absperrpoller

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte die Frau im Bereich zwischen Madaus- und Olpener Straße auf einem Geh- und Radweg mit einem Absperrpoller. Dabei stürzte sie mit dem Bauch auf den Lenker.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Sturz beobachtet haben oder Angaben zu dessen Hergang machen können. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)