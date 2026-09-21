Trauer, Musik und kölsche Lebensart stehen im Mittelpunkt eines Mitsingkonzerts am Montag, 2. November, im Hellers Brauhaus an der Roonstraße. Unter dem Titel „Trauer trifft Theke“ sind von 18.30 bis 22 Uhr Lieder, persönliche Erfahrungsberichte, fachliche Impulse und Gespräche geplant. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Trauerwoche unter dem Motto „The Sound of Grief – Trauer trifft Töne“ statt.

Die Trauerwoche ist eine jährliche Aktionswoche der Trauer-Taskforce, ein freier Zusammenschluss von Expertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Ziel des Netzwerks ist es, Trauer gesellschaftlich sichtbarer zu machen und neue Formen des Umgangs zu eröffnen. 2026 findet die Trauerwoche bereits zum vierten Mal rund um Allerheiligen statt.

Der Trauertreff geht auf die Trauerbegleiterin Lisa Dukowski und die Gastronomin Anna Heller zurück. Beide haben selbst früh ihre Väter verloren. Aus den von ihnen mitveranstalteten Abenden „Trauer op Kölsch“ im Brauhaus entwickelte sich 2025 der Treff. Sämtliche Veranstaltungen sollen Trauernden das Gefühl geben, mit ihrem Verlust nicht allein zu sein. Ein Mitsingkonzert im Brauhaus ist seit Beginn fester Bestandteil der Woche.

Den Sing-Abend am 2. November leitet der Kölner Musiker Ben Randerath. Die Fachautorin und Dozentin Chris Paul spricht über die Bedeutung von Musik in der Trauer. Der freie Trauer- und Festredner Lovis Mai widmet sich queersensibler Trauer. Die Trauerbegleiterin Golrokh Esmaili berichtet über kulturelle Aspekte des Trauerns. Lisa Dukowski führt durch den Abend.

Der Eintritt in das Hellers Brauhaus, Roonstraße 33, ist frei; Spenden sind willkommen. Anmeldung und Informationen gibt es online.