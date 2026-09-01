Zum 350. Todestag des Kirchenlieddichters Paul Gerhardt spielt das Kölner Musikduo „MoveDove“ am Samstag ein Konzert. Luis Weiß und Ian Griffiths verbinden bekannte Lieder Gerhardts mit Neuvertonungen und laden dabei auch zum Mitsingen ein.

Pneumissimo singt mit „MoveDove“

Weiß und Griffiths spielen dabei zusammen mit dem Chor Pneumissimo, einem Chro für Menschen mit eingeschränkter Lungenfunktion. Mit ihrem Programm möchten die Künstler die Lieder von Paul Gerhardt, die in einer durch Krieg, Krankheit, Verlust und Unsicherheit geprägten Zeit geschrieben wurde, in eine heutige musikalische Sprache übersetzen.

Unter dem Titel „Lieder, die tragen – mit Paul Gerhardt unterwegs“ steigt das Mitsingkonzert am Samstag in der Kirche St. Karl in der Zülpicher Straße. Beginn ist um 18.30 Uhr. (tli)