Das Open-Air-Kino im Kölner Rheinauhafen zeigt im September eine Reihe von Premieren. Nach knapp zehn Jahren und fünf Staffeln endet kommenden Monat die von Kritikern hochgelobte ARD-Serie „Babylon Berlin“. Im Kino im Rheinauhafen findet am 11. September die Premiere der neuesten Staffel statt. Max Raabe, Sänger des Titelsongs von Staffel vier, und seine Band eröffnen den Abend mit Musik, dann sind die ersten vier Folgen im Kino zu sehen. Das Finale erzählt die Geschichte von den Kommissaren Gereon Rath und Charlotte Ritter mitten im Februar 1933 weiter – nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten.

Wer das Sommerkino im Look der 20er- und 30er-Jahre besucht, erhält ein Freigetränk nach Wahl sowie Popcorn oder Nachos. Neben der Filmvorführung ist bei der Premiere auch ein Gespräch mit den Hauptdarstellern Volker Bruch und Liv Lisa Fries sowie den Regisseuren Tom Tykwer, Achim von Borries und Hank Handloegten geplant. Alle acht Folgen sind ab dem 10. September in der ARD-Mediathek zu sehen.

Tom Tykwer, Max Raabe und Hanns Zischler kommen nach Köln

Babylon Berlin ist nicht die einzige Produktion, die im September im Open-Air-Kino Premiere feiert. Am 1. September macht das Drama „Vaterland“ als Teil seiner Premierentour Halt in Köln, wieder prominent besetzt: Hauptdarsteller Hanns Zischler wird mit dabei sein. Der Film erzählt die Geschichte von Schriftsteller Thomas Mann (Zischler) und seiner Tochter Erika (Sandra Hüller), die in einem schwarzen Buick durch das geteilte Deutschland fahren. Es ist Manns erster Besuch in Deutschland nach dem Krieg, der ihn in die USA flüchten ließ. Bei den Filmfestspielen in Cannes hat Regisseur Pawel Pawlikowski für „Vaterland“ den Preis für die beste Regie gewonnen. Der offizielle Filmstart in Deutschland ist erst zwei Tage später, am 3. September.

Danach gibt es noch zwei Abende, die das Kino dem Sport widmet. Die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen findet in diesem Jahr in Deutschland statt. Das Kino veranstaltet am 4. September ein Public Viewing zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Spanien. Es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass die Basketballerinnen sich qualifizieren konnten, und überhaupt erst die zweite WM‑Teilnahme. Der Eintritt ist frei, mit dabei ist der Kölner Basketballer Karl Bühner.

Am 10. September schaut der Film „Adams Acht“ auf seiner Premierentour im Rheinauhafen vorbei. Er erzählt von Ruderprofessor Karl Adam, einem Lehrer, der mit einem Außenseiter-Team aus der Provinz im Jahr 1960 Olympia-Gold im Ruder-Achter holte. Vor Filmstart wird es ein 40-minütiges Gespräch mit Hauptdarsteller Oliver Masucci, der Ruderweltmeisterin Kathrin Marchand und weiteren Gästen geben. Der Film kommt am 17. September in die Kinos.