Am Sonntagnachmittag (6. September) hat sich erneut ein Schiff auf dem Rhein festgefahren. Es lag zwischen Deutzer Brücke und Severinsbrücke und musste freigeschleppt werden. Grund ist der immer noch niedrige Pegel des Rheins, auch in Köln. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei gegen 21 Uhr erklärte, sei die Meldung gegen 17 Uhr am Nachmittag eingegangen. Festgefahren hat sich ein Gütermotorschiff, genauer gesagt ein Schleppverband, der stromaufwärts unterwegs war. Auf Bildern ist zu sehen, dass das Schiff fast quer im Rhein liegt. Es befindet sich nach Auskunft der Wasserschutzpolizei auf der Deutzer Platte, auf der gerade bei Niedrigwasser immer wieder Schiffe auflaufen.

Schubverband wird freigeschleppt

Ein sogenanntes Turn-Schiff sollte am Abend am Schubverband ankommen und ihn freischleppen. Gegen 21 Uhr war dies aber noch nicht erfolgt, die Beamten der Wasserschutzpolizei konnten auch noch nicht an Bord des havarierten Schiffes gehen. Eine Sperrung des Rheins für den Schiffsverkehr war nicht nötig.

Normalerweise entstehen keine Schäden an den festgefahrenen Schiffen, erklärt der Sprecher. Der Grund der Deutzer Platte sei weich und stelle in der Regel keine Gefahr für stählerne Schiffsböden dar. Dies werde aber von einem Sachverständigen später überprüft.

Der Pegel in Köln liegt derzeit wieder unter 80 Zentimetern. Ende August war er leicht auf über einen Meter angestiegen, zuletzt aber wieder gesunken. Einen historischen Tiefstand hatte der Rheinpegel bei rund 45 Zentimetern Mitte August erreicht.

Deutzer Platte ist Engpass in Köln

Schiffe konnten zwar durchgängig fahren, aber nur mit einem Teil der normalen Fracht. Immer wieder hatten sich in den vergangenen Wochen dennoch Schiffe festgefahren, auch am Abend der Kölner Lichter. Das Flusskreuzfahrtschiff hatte aus Gründen der Sicherheit während des Feuerwerks geräumt werden müssen.

Bei der Deutzer Platte handelt es sich um eine Untiefe im Rhein. Sie erstreckt sich auf einer Länge von etwa 700 Metern zwischen Severinsbrücke und Deutzer Brücke in Höhe des Rheinkilometers 687. Ablagerungen von Sand und Kies werden hier begünstigt. Im Juli wurde hier als Notmaßnahme mit einem Bagger Kies aus dem Flussbett geholt und neben den Pylon der Severinsbrücke gekippt.

Das Niedrigwasser des Rheins hatte sogar die Bundespolitik auf den Plan gerufen. Der neue Verkehrsminister Steffen Bilger berief eine Krisenkonferenz ein. Er setzte sich für den Ausbau und die Vertiefung von Flüssen ein. Das Niedrigwasser wirkte nicht nur bei den Spritpreisen als Preistreiber.