Kurz nach halb sieben Uhr morgens reißen mehrere Schüsse die Windmühlenstraße in Köln-Mülheim aus dem Schlaf. In der Wohnung über der Pizzeria im Erdgeschoss liegt zu diesem Zeitpunkt ein Kind in seinem Zimmer. Kugeln durchschlagen die Fensterscheibe. Verletzt wird es nicht.

In Köln-Mülheim sind am Freitagmorgen (18. September) mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus abgegeben worden. Gegen 6.35 Uhr hatten Zeugen die Schüsse über den Notruf gemeldet, teilte die Kölner Polizei mit. Einsatzkräfte stellten mehrere Einschusslöcher in der Fensterfront der Pizzeria fest. Auch zwei Fenster in der darüberliegenden Wohnung wurden getroffen. Nach Angaben der Ermittler vor Ort wiesen sowohl das rechte als auch das linke Fenster der Wohnung jeweils Treffer auf. Insgesamt zählten die Beamten zehn Einschusslöcher.

Ihr zehn Jahre alter Sohn habe geschlafen, als die Schüsse fielen, sagte die Bewohnerin der getroffenen Wohnung unserer Redaktion vor Ort. Die Familie sei durch dumpfe Geräusche geweckt worden, habe diese aber zunächst nicht als Schüsse eingeordnet. „Wir sind alle geschockt“, sagt die Frau, die seit 25 Jahren in der Windmühlenstraße lebt. Im Fenster des Kinderzimmers hängt eine türkische Flagge, daneben schlugen zwei Kugeln ein. „Die Fahne hängt da noch seit der Fußball-WM.“

Fahndung läuft: Polizei sucht Zeugen nach Schüssen in Mülheim

Weil sich in der Wohnung zum Tatzeitpunkt Menschen befanden, ermittelt nun eine Mordkommission. Zudem wurde eine Fahndung eingeleitet: Gesucht wird eine etwa 1,75 Meter große und dunkel gekleidete Person. Der Tatverdächtige soll nach der Schussabgabe zu Fuß in Richtung Auenweg geflüchtet sein, teilte die Polizei mit.

Polizisten sichern Spuren, nachdem auf ein Wohnhaus in Köln-Mülheim Schüsse abgegeben wurden. Copyright: Arton Krasniqi

Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können oder im Bereich des Tatorts sowie den gegenüberliegenden Glascontainern verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden.

Täter auf der Flucht – Hintergründe unklar

Der Tatort wurde am Vormittag abgesperrt, die Polizei sicherte Spuren und befragte Zeuginnen und Zeugen. Auch ein Sprengstoffspürhund der Polizei war im Einsatz. Ob die Pizzeria oder die Wohnung Ziel der Schüsse war, ist laut Polizei noch offen – dies werde derzeit geprüft. Auch zu der Art der Waffe konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.

Auch ein Kinderspielplatz gegenüber des Hauses wird untersucht. Copyright: Arton Krasniqi

Sechs bis sieben Schüsse habe er am frühen Morgen gehört, erzählt ein Anwohner. Andere Anwohner berichten, von den Schüssen geweckt worden zu sein. Ein Mann sagte, seine Tochter habe sich gerade auf den Weg zur Schule gemacht, als die Polizei kam. „Ich habe ein bisschen Angst um unsere Kinder. Meine Tochter ist 15 Jahre und muss jeden Tag zur Schule. Das wird hier immer extremer.“

Anwohner schockiert: „Wir sind hier doch nicht in LA“

Auch andere Menschen in Mülheim zeigten sich besorgt, insbesondere angesichts der direkten Nähe der Schüsse zu einem Kinderspielplatz, einer Kindertagesstätte und einer Schule. „Das ist echt schlimm, kurz später sind Hunderte Schulkinder unterwegs – wir sind hier doch nicht in LA“, sagte eine Anwohnerin.

In diesem Jahr hat es in Köln mehrere Vorfälle mit Schüssen und Explosionen gegeben. Ermittlungen deuten auf Organisierte Kriminalität und Erpressung hin. Ob der aktuelle Einsatz in diesen Bereich fällt, ist noch unklar. „Zusammenhänge zu zurückliegenden Schussabgaben werden geprüft“, teilte die Polizei Köln mit. (red)