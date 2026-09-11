Der Schulpsychologische Dienst der Stadt Köln bietet im Oktober und November Informationsveranstaltungen für Eltern zum Thema „Übergang in die weiterführende Schule“ an. Die Veranstaltungen richten sich laut Stadt an Erziehungsberechtigte, deren Kinder aktuell die vierte Klasse einer Kölner Grundschule besuchen und die bei der Entscheidung für eine bestimmte Schulform noch unsicher sind.

Ziel sei es, die Entscheidungskompetenz der Eltern zu stärken, so die Stadt. Fragen zu Anmeldeverfahren oder zur Vergabe von Schulplätzen können nicht beantwortet werden.

Anmeldung zur Online-Veranstaltung

Für die Teilnahme an einer der Online-Veranstaltungen stehen folgende Termine zur Auswahl: Montag, 5. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, Dienstag, 6. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr, Donnerstag, 8. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr, Montag, 12. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr und Mittwoch, 4. November, 10 bis 11.30 Uhr.

Interessierte können sich zwischen Montag, 14. September, und Freitag, 25. September, mit ihrem Namen und Wunschtermin per E-Mail an viertklassveranstaltungen@stadt-koeln.de anmelden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt die Stadt eine frühzeitige Anmeldung.

Zusätzliche Veranstaltung in Präsenz

Zusätzlich zu den Online-Terminen ist auch eine Präsenzveranstaltung am Dienstag, 13. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Rautenstrauch-Joest-Museum (VHS-Forum) geplant. Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich, die Anzahl der Teilnehmenden ist jedoch auf 300 Personen begrenzt.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadt-koeln.de/Infoabend-weiterfuehrende-schule. (red)