Sido geht im Herbst 2027 mit seinem neuen Album auf Tour und macht dabei auch Halt in Köln. Am 27. September 2027 (Montag) tritt der Rapper in der Lanxess-Arena auf.

Sein neues Album trägt den Titel „Frieden“ und erscheint am 27. November 2026. Es ist das zehnte Studioalbum des 45‑Jährigen. Die erste Single „Issa“, in der auch sein Sohn Bo einen Auftritt hat, wurde bereits Ende August veröffentlicht.

Sido 2027 in Köln: Vorverkauf startet am 18. September

Bekannt geworden ist der Musiker aus Berlin, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, mit Songs wie „Mein Block“, „Augen auf“, „Bilder im Kopf“ oder „Astronaut“. Neben seiner Karriere als Rapper ist er auch als Produzent, Schauspieler und Juror in verschiedenen TV-Formaten tätig.

Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert startet am Freitag (18. September) um 11 Uhr. Tickets sind im Online-Shop der Lanxess-Arena und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. (red)