Der Vorverkauf für die neuen Vorstellungen der Stunksitzung beginnt am Samstag, 26. September, um 9 Uhr. Die Premiere des Programms findet am Mittwoch, 9. Dezember, um 19.30 Uhr statt. Durch das Programm wird auch in diesem Jahr Biggi Wanninger führen. Mit dabei ist einmal mehr die Hausband Köbes Underground.

Tickets sind an Vorverkaufsstellen, telefonisch und online erhältlich

Erhältlich sind die Tickets an ausgewählten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 0221/2801. Eine Liste dieser Vorverkaufsstellen in Köln und darüber hinaus ist auf der Webseite der Stunksitzung zu finden. Ab 10 Uhr können die Karten dann auch online unter koelnticket.de erworben werden.

Die Karten kosten zwischen 36 und 74 Euro. Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Menschen mit Köln-Pass zahlen 15 bis 25 Euro.

Alle Termine sowie weitere Informationen sind online unter stunksitzung.de zu finden. (red)