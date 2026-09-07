Dienstag, 8. September: Bei der Technik- und Digitalisierungsmesse Digital X, die dieses Jahr im Rheinauhafen stattfindet, dreht sich alles um KI. Zu Gast sind unter anderem die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ex-Vizekanzler Robert Habeck, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Eröffnet wird die Konferenz von Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester, im Anschluss soll NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sprechen. Die Digital X wurde 2017 von der Telekom ins Leben gerufen. Ziel ist, die digitale Transformation in verschiedenen Bereichen voranzutreiben.

Der Prozess um Schmerzensgeldforderungen einer ehemaligen Messdienerin gegen das Erzbistum Köln wird fortgesetzt.

Mittwoch, 9. September: Im Confex-Center wird der Deutsche Fernsehpreis verliehen. In 27 Kategorien gehen Produktionen sowie journalistische und künstlerische Einzelleistungen der Programmsaison 2025/26 ins Rennen. Am Vorabend findet in der Flora die Nacht der Kreativen statt, bei der Menschen aus der TV-Branche geehrt werden, die meist hinter der Kamera arbeiten. Köln spielt auf der langen Liste der Nominierten mehrfach eine Rolle. Nominiert ist unter anderem die Serie „Maxton Hall“, in der der Kölner Damian Hardung die Hauptrolle spielt. Die Kölnerin Annette Frier mit ihrem Format „Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage“ steht als beste Schauspielerin zur Wahl, die RTL-Show „Let's Dance“, die ebenfalls hier produziert wird, ist in der Rubrik „Beste Ausstattung Unterhaltung“ nominiert.

Donnerstag, 10. September: Auf seiner Premierentour macht der Film „Adams Acht“ Station im Open-Air-Kino im Rheinauhafen. Präsentiert vom Deutschen Sport- und Olympia-Museum in Köln gibt es eine Talkrunde mit dem Hauptdarsteller Oliver Mascucci, der den legendären „Ruderprofessor“ Karl Adam spielt. Mit seinem Außenseiter-Team aus der tiefsten Provinz holte er bei Olympia 1960 in Rom die Goldmedaille für Deutschland. Tickets gibt es bei Rausgegangen.

Donnerstag, 10. September: Die Kölner Haie bestreiten gegen Frölunda Göteborg (19.30 Uhr, Lanxess-Arena) ihr erstes Heimspiel der laufenden Champions-Hockey-League-Saison. Es ist der höchste Europapokal-Wettbewerb für Klubmannschaften im Eishockey und die Kölner sind erstmals seit zwölf Jahren wieder dabei.

Freitag, 11. September: Das Revival von Linus’ Talentprobe war im vergangenen September nach achtjähriger Pause ein voller Erfolg. 8000 Fans feierten die Kultshow ausgelassen im Tanzbrunnen, am Freitag findet das Format erneut statt. Tickets gibt es bei Rausgegangen.

Ebenfalls am Freitag findet im Open-Air-Kino die NRW-Premiere der finalen Staffel der Serie „Babylon Berlin“ statt. Musikalisch begleitet wird das Ganze von Max Raabe und Band. Volker Bruch (spielt Kommissar Gereon Rath), Liv Lisa Fries (spielt Charlotte Ritter) und Regisseur Tom Tykwer werden vor Ort sein.

Samstag, 12. September: Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln Werder Bremen. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Samstag und Sonntag, 12. und 13. September: Zum Tag des offenen Denkmals können diverse Denkmäler in Köln besucht und besichtigt werden. Das bundesweite Motto lautet „NetzWerke: Denkmale und Infrastruktur“. An diesem Tag öffnen sich Tore, Höfe, Kirchenportale, Werksgelände und Bunker – exklusiv und kostenfrei.

Sonntag, 13. September: Das Museum Ludwig feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und blickt auf ein halbes Jahrhundert voller Ausstellungen, Neuerwerbungen und bedeutender Entwicklungen in der Kunst zurück. Anlässlich dieses Geburtstags wird von zehn bis 20 Uhr ein Fest für Jedermann gefeiert: Es gibt Performances, Workshops und Führungen. Der Eintritt ist frei.