Immer weniger Wasser in Europas größter Wasserstraße: Das Rekord-Niedrigwasser des Rheins hat in Nordrhein-Westfalen seinen tiefsten Stand wahrscheinlich noch nicht erreicht. Laut Prognose des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein werden Donnerstag und Freitag noch drastischere Tiefstände für Köln, Düsseldorf, Duisburg-Ruhrort und Emmerich erwartet. „Es spitzt sich alles voraussichtlich noch stärker zu“, sagte Sprecher Moritz Axt.

Am Pegel Köln werden für Freitag nur noch 63 Zentimeter erwartet. Dabei ist der alte historische Tiefstand von 69 Zentimetern vom 23. Oktober 2018 gerade erst unterschritten worden. Der Pegelstand wurde am Samstag bei 67 Zentimetern abgelesen – zwei Zentimeter weniger als der alte Tiefstwert. Montagmittag waren es zwar 71 Zentimeter. Danach könnte sich aber der Abwärtstrend fortsetzen.

Neuer Pegel-Rekord auch in Düsseldorf

Am Pegel Düsseldorf sind für Freitag 17 Zentimeter vorhergesagt. Hier war erst am Sonntag ein Pegelstand von 20 Zentimetern gemessen worden. Das waren drei Zentimeter weniger als der alte historische Tiefstand von 23 Zentimetern vom 23. Oktober 2018. Auch hier ging es danach leicht hoch auf 24 Zentimeter.

Am Pegel Duisburg-Ruhrort lautet der neue historische Tiefstand 149 Zentimeter, gemessen am Sonntag. Der alte Negativrekord von 153 Zentimetern vom 23. Oktober 2018 ist damit auch hier klar unterschritten worden. Nach 150 Zentimetern am Montag werden für Donnerstag und Freitag 144 Zentimeter vorhergesagt. Das waren fünf Zentimeter weniger als der neue Tiefststand.

Am Pegel Emmerich liege der Schwimmer des Pegels sogar trocken. Aktuell werde von einer Sonde minus sechs gemessen, wie der Sprecher schildert. Der historische Tiefstwert von minus einem Zentimeter vom 18. August 2022 war am Samstag mit einem Pegelstand von minus zwei unterschritten worden. Die Abschätzung laute minus neun Zentimeter am Donnerstag und Freitag.

Rhein-Pegel: Krisentreffen mit Verkehrsminister Bilger

Wegen des historischen Niedrigwassers am Rhein lädt Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) für Donnerstag zu einer „Fachkonferenz“ nach Bonn ein. Das kündigte ein Sprecher seines Ministeriums in Berlin an. Wer an dem kurzfristig anberaumten Treffen teilnehmen wird, ist allerdings noch unklar. Die Einladungsliste werde gerade erstellt, hieß es aus dem Ministerium.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hatte bereits die Einrichtung einer nationalen Taskforce angemahnt, bei der Vertreter von Bundesregierung, Ländern, Kommunen und der Logistikbranche zusammenkommen sollen. (dpa)