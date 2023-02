Kommentar zu den neuen Spielhallen Welcher Gaul hat die Regierung geritten?

Köln – Man fragt sich ernsthaft, welcher Gaul die Landesregierung bei dieser Entscheidung geritten hat und was für Interessen dahinterstehen. Als gebe es nicht bereits genug Spielhallen und Wettbüros in der Stadt, können es künftig noch mehr werden. Und es sind nicht nur die großen Ein- und Ausfallstraßen, an denen sich eine Halle und ein Büro an das nächste reiht. Längst haben sich die Betreiber auch in den Nebenstraßen, mitten in Wohnvierteln breit gemacht.



Wie viel Wert man dort auf gute Nachbarschaft legt, kann man gut an den Schmuddelecken rund um die Büros erkennen: Geht mich nichts an, sollen die AWB saubermachen. Dass Glücksspiel süchtig machen kann, scheint den Verantwortlichen bislang auch entgangen zu sein.

Es wäre aber zu leicht, die Schuld allein dem Land zuzuschreiben. Durch ihre allzu zögerliche Haltung hat die Stadt auch mit dem bisherigen Instrumentarium nicht viel dazu beigetragen, den Wildwuchs etwas einzudämmen. Nun wird es noch schwerer.