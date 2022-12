Leichenfund an den Gleisen in Köln-Ehrenfeld Massive Zugverspätungen im Raum Köln

Köln – Ein Leichenfund an den Bahngleisen an der Inneren Kanalstraße führte am Dienstagabend im Raum Köln zu erheblichen Verspätungen im Zugverkehr. Die Strecke Köln in Richtung Aachen war komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Auch andere Gleise in diesem Bereich waren nicht befahrbar.



Zahlreiche Regionalbahnen fuhren zeitweise gar nicht oder nur stark verspätet. Kurzfristig war auch die Innere Kanalstraße gesperrt, weil dort Einsatzfahrzeuge von Polizei, Landespolizei und Feuerwehr vorgefahren waren. Ob sich an den Bahngleisen eine männliche Person vor einen Zug geworfen hat oder es ein Unfall war, ermittelt nun die Polizei. (ta)