Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen (8. September) in Köln-Braunsfeld ein 36 Jahre alte Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann geriet auf der Scheidtweilerstraße unter einen Transporter.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren der Rollerfahrer und ein 38 Jahre alter Sprinterfahrer gegen 7.30 Uhr in Richtung Maarweg unterwegs. Als der Transporterfahrer zu einem Wendemanöver ansetzte, verlor der Rollerfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte und geriet unter den Transporter.

Straße war in beide Richtungen gesperrt

Der 36-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte anschließend die Spuren am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Scheidtweilerstraße zwischen dem Verbrauchermarkt und dem Melatengürtel gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Wer Angaben zum Geschehen machen kann, wirdgebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (iri)