Auf der Scheidtweilerstraße in Köln-Braunsfeld ist es am Dienstagmorgen (8. September) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Motorroller gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr.

Nach ersten Informationen waren der Roller- sowie der Transporterfahrer beide in Richtung Maarweg unterwegs, als der Fahrer des Transporters laut Zeugenaussagen wenden wollte.

Straße in beide Richtungen gesperrt – Unfallaufnahme läuft noch

„Daraufhin verlor der Motorrollerfahrer die Kontrolle und geriet unter den Transporter“, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Über die Schwere seiner Verletzungen ist noch nichts Genaueres bekannt.

Die Polizei hat die Scheidtweilerstraße im Unfallbereich beidseitig gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei ist im Einsatz. (iri)

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