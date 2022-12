Lindenthal – Immer wenn es geregnet hat, wird die beliebte Joggingstrecke am Rautenstrauchkanal zum Hindernislauf. Auf dem Weg bilden sich dort, wo er die Lortzing- und die Klosterstraße kreuzt, große Pfützen, denen die Jogger ausweichen müssen. Auch Menschen mit Kinderwagen haben Schwierigkeiten, diese um die Wasserstellen zu lavieren. Radfahrer preschen hindurch und verpassen Fußgängern eine kleine Dusche. Der Weg an den schönen Lindenthaler Kanälen entlang ist bei vielen beliebt.



Viele Schüler auf dem Weg zum Unterricht

Spaziergänger und Jogger führt er in den Äußeren Grüngürtel und den Stadtwald. Die Schüler der Liebfrauenschule und des Apostelngymnasiums fahren dort mit dem Fahrrad zum Unterricht und zurück nach Hause. Es sind viele jungen Menschen, die diese Schulen besuchen und Horden von Radlern, die täglich am Kanal entlangsausen. Anwohner Kurt Schrömgens sieht darin den Grund dafür, dass sich an den genannten Stellen Löcher im Geh- und Radweg gebildet haben.



Auch Kurt Schrömgens (l.) ärgern die Pfützen auf dem Weg am Rautenstrauchkanal. Copyright: Esch

„Die Fahrradfahrer bremsen natürlich kurz bevor sie die Lortzing- und Klosterstraße queren, um zu sehen, ob ein Auto kommt“, sagt er. Er beobachtet, wie die Schäden im Weg und die Wasserlachen mit der Zeit immer größer werden und den Nutzern immer größere Schwierigkeiten bereiten. „Der Weg muss dringend ausgebessert werden“, findet er.



Füllmaterial für die Vertiefungen

Dies zu tun, sei nicht schwierig. „Es handelt sich um eine wassergebundene Oberfläche. Es muss einfach neues Füllmaterial darauf gegeben werden“, sagt er. Schrömgens hat die Stadtverwaltung bereits darauf aufmerksam gemacht. Geschehen ist bislang allerdings noch nichts. Das soll sich nun allerdings schnell ändern. „Die Reparatur-Arbeiten sind für die diese Woche eingeplant und werden vom Amt für Landschaftspflege und Grünflächen durchgeführt“, verspricht Robert Baumanns, Sprecher der Stadt.