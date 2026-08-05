Rund um den Bahnhof Lövenich wird es ab Montag, 10. August, noch enger als bislang: Wegen einer dreiwöchigen Vollsperrung der Brauweilerstraße müssen mehrere Buslinien der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) eine Umleitung durch schmale Wohnstraßen nehmen. Betroffen sind die Linien 136, 141, 144, 145, 148, 149 und 172.

Stadt Köln baut neue Verkehrsinsel

Problematisch ist vor allem die vorgesehene Umleitungsstrecke. Ein Großteil der Busse soll über die Richard-Wagner-Straße fahren. Die schmale Wohnstraße verbindet die Goethestraße mit der Selma-Lagerlöf-Straße. Sie ist so eng, dass dort an vielen Stellen nicht einmal zwei Pkw problemlos aneinander vorbeifahren können. Künftig sollen dort zeitweise Linienbusse in beiden Richtungen unterwegs sein.

Bauarbeiten am Bahnhof Lövenich Copyright: Tim Attenberger

Die Stadt Köln lässt im Bereich des Bahnhofs Lövenich seit Ende Juni die Bushaltestellen neu gestalten und eine Verkehrsinsel bauen. Zunächst war lediglich eine Fahrspur der Brauweilerstraße gesperrt. Ab dem 10. August folgt nun die Vollsperrung. Nach Angaben der Stadt soll sie bis Samstag, 29. August, dauern. Damit ist die direkte Verbindung vom Bahnhof Lövenich in Richtung Aachener Straße sowie zu den Autobahnen 1 und 4 für rund drei Wochen unterbrochen.

Für den Busverkehr bedeutet das erhebliche Änderungen. Die Linien 136, 145, 148 und 149 fahren in Richtung Lövenich, Bocklemünd oder Widdersdorf ab der Haltestelle Weiden Zentrum über Goethestraße, Richard-Wagner-Straße, Selma-Lagerlöf-Straße und Moltkestraße zurück auf die Brauweilerstraße. In der Gegenrichtung führt die Umleitung ebenfalls über Moltkestraße, Selma-Lagerlöf-Straße, Richard-Wagner-Straße und Goethestraße.

Bushaltestellen erneut verlegt

Auch die Linien 141, 144 und 172 werden über die Richard-Wagner-Straße geführt. Damit wird die kleine Wohnstraße zu einem wichtigen Ausweichkorridor für den Busverkehr rund um den Bahnhof Lövenich. Die KVB verlegt zudem die Haltestelle Bahnhof Lövenich in beiden Fahrtrichtungen auf die Richard-Wagner-Straße: je nach Fahrtrichtung vor die Hausnummer 2b an der Bäckerei Voosen beziehungsweise vor die Häuser 1 bis 3.

Schon die bisherige Baustellensituation hatte in Lövenich für Kritik gesorgt. Der Bahnhof ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Kölner Westen; neun Buslinien halten dort. Dennoch hatte die Stadt die Bauarbeiten zunächst nicht per Pressemitteilung angekündigt. Auf Anfrage erklärte das Mobilitätsdezernat, die Brauweilerstraße sei „nicht Teil des mobilitätsrelevanten Verkehrsnetzes“.

Für Fahrgäste der S-Bahn kommen weitere Einschränkungen hinzu. Wegen der Bauarbeiten ist einer der beiden Treppenzugänge zum Bahnhof zeitweise gesperrt. Der einzige Aufzug zu den Gleisen fällt nach Angaben der Deutschen Bahn voraussichtlich noch bis Ende September aus, nachdem die Tür bei einer Rettungsaktion der Feuerwehr beschädigt wurde. Besonders Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen sind dadurch betroffen.