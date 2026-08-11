In Köln-Lindenthal sorgte Falschparken für großen Ärger bei Anwohnern. Nun hat die Stadt eine bauliche Lösung umgesetzt, die das Problem löst, aber auch neue Konsequenzen hat.

In zahlreichen Kölner Vierteln entwickelt sich die Suche nach einem freien Stellplatz oft zu einer nervlichen Belastung für Anlieger und Pendler. Die Lage im Zentrum von Lindenthal stellt hierbei keine Ausnahme dar.

Die Parkraum-Thematik sorgte nicht allein bei Autofahrern für Unmut. Die Zustände am Fahrbahnrand führen ebenso bei Passanten zu Verärgerung und mitunter zu ernsthaften Schwierigkeiten. Unweit der Dürener Straße hat die Verwaltung nun Fakten durch eine bauliche Veränderung geschaffen.

Anhaltende Park-Konflikte in Lindenthal führten zu Unmut

Auf der Landgrafenstraße, der Querstraße zur Dürener Straße, wurden Fahrzeuge auf dem Teilstück zur Wüllnerstraße hin fast durchgängig entgegen der Ausschilderung schräg abgestellt.

Die Fahrzeugfront oder das Heck standen dabei häufig weit in den Gehweg hinein und verengten den Bereich beträchtlich. Mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl war zwischen Pkw und Gebäudewand teils gar kein Durchkommen mehr möglich.

Schon vor eineinhalb Jahren gab es verzweifelte Klagen von Anliegern. Die Stadtverwaltung äußerte sich seinerzeit dazu: „Das Ordnungsamt kontrolliert diesen Bereich regelmäßig und beknollt die Fahrzeuge, die falsch (also quer und nicht längs) parken.“ Eine nachhaltige Verbesserung der Situation in der Landgrafenstraße bewirkten die Bußgelder jedoch nicht.

Während der vergangenen Wochen hat die Kölner Stadtverwaltung in der Straße schrittweise Fakten geschaffen: Bauliche Veränderungen unterbinden nun das Parken quer zur Fahrbahn, da in jedem Parksegment zwei Fahrradbügel installiert wurden. Autofahrer haben jetzt keine andere Wahl, als parallel zum Bordstein zu parken.

Beginnend an der Dürener Straße bis hin zur Wüllnerstraße sind die Bürgersteige und Stellflächen in der Landgrafenstraße in den vergangenen Wochen sukzessive neu gepflastert und mit den besagten Metallbügeln versehen worden.

In der Summe verringert sich dadurch die Anzahl der Stellplätze, da zwischen den Bäumen nun zwei anstelle von vormals drei Pkw abgestellt werden können. Im Gegenzug behindert die Nutzung der verbliebenen Parkbuchten nicht mehr den Fußgängerverkehr und verschafft den Anliegern spürbare Entlastung. (red)