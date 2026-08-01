Die Bürgervereinigung Köln-Mülheim 1951 e. V. kümmert sich laut 2. Vorsitzenden Georg Brandt um die Belange der Mülheimerinnen und Mülheimer sowie den Stadtteil selbst – und das nun schon seit 75 Jahren. „Wir wollen das rechtsrheinische Bild positiv widerspiegeln, Ansprechpersonen für die Menschen in Mülheim sein und mit Veranstaltungen die Leute zusammenbringen“, sagt Brandt. „Dabei grenzen wir bewusst niemanden aus und sind politisch neutral, um alle Seiten zu sehen und zu hören. Mülheim ist bunt und wir auch.“

Und das zeigt auch das Sommerfest zur Feier des großen Jubiläums. So waren diverse Zelte auf dem Wiener Platz aufgestellt, mit denen alle möglichen Initiativen und Menschen, die sich unterschiedlich für den Stadtteil einsetzen, vertreten waren. „Die Resonanz war sehr gut“, sagt Georg Brandt zufrieden. „Aufgrund der Hitze war es nicht so voll wie sonst schon mal bei Sommerfesten, aber die Stimmung war durchweg positiv und auch die Kinder hatten mit einem Schwimmbecken ihren Spaß.“

Bürgervereinigung von 1951 feiert Jubiläum

Für die Bürgervereinigung ginge es immer auch darum, die Menschen in Mülheim zu vernetzen, das sei auch beim Sommerfest der Fall gewesen. So können immer wieder Kontakte innerhalb des Veedels hergestellt und Fragen an die richtigen Stellen und Personen weitergeleitet werden. So war beim Fest auch Bezirksbürgermeister Vincent Morawietz vor Ort, der immer ein offenes Ohr für Bürgerinnen und Bürger haben will.

„Die Bürgervereinigung hat einen sehr großen Vernetzungscharakter und wir stehen im engen Kontakt mit dem Bezirksbürgermeister“, erzählt Brandt. „Wir wollen die Mülheimerinnen und Mülheimer immer auch in Kontakt mit ihm und der Mülheimer Politik bringen und auch Feedback geben.“ Für den Verein sei es deshalb wichtig, immer präsent zu sein, so sei er beispielsweise immer mit in der Prozession. Aber auch das Veranstalten von unterschiedlichen Informations- und Begegnungstreffen gehöre dazu.

Menschen im Veedel vernetzen

So finden immer wieder Ausflüge statt, die die Bürgervereinigung organisiert. Sie setzt sich für das Müllemer Böötche ein. Hat mit der VHS ein Theaterstück veranstaltet, das den Enkel-Trick nähergebracht hat. Und im Herbst wird auch wieder die Rote Couch stattfinden, bei der besondere Menschen auf dem Veedel vorgestellt werden und erzählen können.

All das hat auch das Sommerfest mit den unterschiedlichen Initiativen widergespiegelt. Brandt: „Es ist einfach schön, wenn man den Wiener Platz den Mülheimerinnen und Mülheimern zurückgibt, ihn bespielt und ein positives Bild zeichnet.“