Die Mülheimer Brücke wird in der Nacht von Donnerstag (30. Juli) auf Freitag in beide Fahrtrichtungen gesperrt sein. Wie die Stadt Köln mitteilt, gilt die Sperrung von 22 bis 5 Uhr. Eine Umleitung über die Zoobrücke soll ausgeschildert werden.

Im Rahmen der Gesamtinstandsetzung der Mülheimer Brücke müssen Arbeiten an einer Übergangskonstruktion im Altbestand der Brücke vorgenommen werden. Dies betreffe den Bereich der rechtsrheinischen Rampe an der Nordseite der Brücke, so die Stadt.

Tagsüber bleibe die Mülheimer Brücke jedoch in beide Fahrtrichtungen uneingeschränkt befahrbar. Die Stadtbahnen sowie der Rad- und Fußverkehr sind von der Sperrung nicht betroffen. (red)