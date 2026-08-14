Auf der Keupstraße in Köln-Mülheim ist es am Freitagmorgen (14. August) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann von einer Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) erfasst.

Um etwa 9.30 Uhr ging die Alarmierung ein. Die Keupstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei war mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort

KVB-Unfall: Rettungswagen bringt schwer verletzten Mann ins Krankenhaus

Nach Angaben der Kölner Feuerwehr war der Verletzte vor Ort von einem Notarzt versorgt worden. Er war nicht unter die Bahn geraten, sondern mit ihr kollidiert. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

Auch der Bahnverkehr war durch den Unfall erheblich beeinträchtigt. Die Bahnen der Linie endeten zeitweise an der Haltestelle Keupstraße. Die Haltestelle Schanzenstraße Nord wurde von der Buslinie 150 ebenfalls nicht angefahren.

Die Polizei hatte die Unfallstelle für die Aufnahme des Geschehens abgesperrt. Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet.