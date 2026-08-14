Ein Verkehrsunfall im Bereich der Keupstraße hat am Morgen den Bahnverkehr beeinträchtigt. Ein Mann wurde schwer verletzt.
Unfall in KölnKVB-Straßenbahn erfasst Fußgänger auf der Keupstraße – Sperrung aufgehoben
Auf der Keupstraße in Köln-Mülheim ist es am Freitagmorgen (14. August) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann von einer Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) erfasst.
Um etwa 9.30 Uhr ging die Alarmierung ein. Die Keupstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei war mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort
KVB-Unfall: Rettungswagen bringt schwer verletzten Mann ins Krankenhaus
Nach Angaben der Kölner Feuerwehr war der Verletzte vor Ort von einem Notarzt versorgt worden. Er war nicht unter die Bahn geraten, sondern mit ihr kollidiert. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.
Auch der Bahnverkehr war durch den Unfall erheblich beeinträchtigt. Die Bahnen der Linie endeten zeitweise an der Haltestelle Keupstraße. Die Haltestelle Schanzenstraße Nord wurde von der Buslinie 150 ebenfalls nicht angefahren.
Die Polizei hatte die Unfallstelle für die Aufnahme des Geschehens abgesperrt. Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet.