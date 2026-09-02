Dank der schnellen und guten Reaktion eines Kölner Ehepaars haben Polizisten und Polizistinnen in der Nacht zu Mittwoch (2. September) im Stadtteil Bilderstöckchen einen 18 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher festgenommen.

Gegen 4.00 Uhr soll der 18-Jährige durch ein gekipptes Fenster in das Haus am Hoheneckenweg eingedrungen sein. Die Bewohner, ein 47-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau, wurden durch laute Geräusche aus dem Erdgeschoss geweckt und sahen nach.

Dabei überraschten sie den Tatverdächtigen, als dieser gerade Schränke durchwühlte. Der 18-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Haus.

Festnahme mit Diebesgut auf der Longericher Straße

Das Ehepaar wählte den Notruf und gab eine genaue Beschreibung des Flüchtenden durch. Ein Streifenteam stellte ihn wenig später auf der Longericher Straße.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten und Beamtinnen Bankkarten, die auf die Bewohner des Hauses ausgestellt waren. Zudem stellten die Einsatzkräfte weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher, darunter Mobiltelefone und Sonnenbrillen. Woher diese Gegenstände stammen, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Dem 18-Jährigen wird außerdem vorgeworfen, unmittelbar vor dem Einbruch zwei Autos auf der Longericher Straße aufgebrochen zu haben. Der Festgenommene soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (red)