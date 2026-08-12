Gegen 10 Uhr am Mittwoch (12. August) ist es in Köln zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Motorrad gekommen. Die Unglücksstelle liegt in Höhe der Anschlussstelle Longerich.

Nach ersten Zeugenaussagen soll der RTW-Fahrer (20) mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die A57 an der Anschlussstelle verlassen haben und bei Rot nach links auf die Militärringstraße abgebogen sein. Im Kreuzungsbereich stieß der Rettungswagen mit der Harley-Davidson eines 48-Jährigen zusammen, der in Richtung Longerich unterwegs war.

Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Zweiradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der junge Rettungswagenfahrer blieb unverletzt. Er war auf dem Weg zu einem Einsatz, fuhr also keinen Patienten.

Ein Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei ist vor Ort und sichert Spuren. Im Unfallbereich ist die Militärringstraße in Richtung Longerich nur eingeschränkt befahrbar. Der Verkehr wird umgeleitet. Von der A57 können Verkehrsteilnehmende nur nach rechts abbiegen. (iri)