38.251,60 Euro waren es genau. Diese Summe sind die sogenannten bezirksorientierten Mittel. Darüber kann das Stadtteilparlament frei verfügen. Den mit 4500 Euro größten Betrag erhält Ellen Bornkessel für ihr Klima-Kunstprojekt „Die Botschaften der Bäume“. 3360 Euro gehen an den Verein „Frauen gegen Erwerbslosigkeit“ aus Nippes zugunsten seiner Nähwerkstatt für erwerbslose Frauen. Mit 3200 Euro wird die Sportjugend im Stadtsportbund Köln, für die traditionelle Sport-Spiel-Ferien-Aktion Nippes 2026 in den Herbstferien im Nippeser Tälchen unterstützt. 3000 Euro erhält der Verein „Humba“ für seine Humba-Sommer-Sause 2026.

Studio Trafique und das Festival Noise and Needles

2700 Euro gehen an den Kölner Flüchtlingsrat für das Theaterprojekt „Klang der Farben – Neues von der Ost.Brise“. 2500 Euro erhält der Verein „Noise and Needles“ für sein gleichnamiges Festival, 2200 Euro der Trägerverein des Nippeser Theaters „Studio Trafique“ für sein Projekt „Theater und Bürgerdialog – Eine Agora in Nippes“. 2067,60 Euro gehen an den Bezirksrat des Stadtsportbundes Köln zur Unterstützung des Pilotprojekts „Sportveranstaltungen nachhaltig und klimaneutral gestalten“. Jeweils 2000 Euro erhalten das Flora-Sinfonie-Orchester für seine Open-Air-Sommerkonzerte im Altenberger Hof, und die Riehler Stadtteilkonferenz bei den SBK.

Über 1900 Euro freut sich der Kirchenchor an St. Franziskus in Bilderstöckchen für ein integratives Weihnachtskonzert zur Förderung kultureller Teilhabe, 1500 Euro gehen an Paula Schür zur Durchführung des interdisziplinären Urban-Art Festivals „SUP Cultures“. Ebenfalls 1500 Euro bekommt die Evangelische Kirchengemeinde Nippes für ihr seit 2024 veranstaltetes alternatives Sommerfest „Auf die Plätze, Veedel, los!“ im Nippeser Westen. Je 1000 Euro fließen an Lisa Maria Schaaf zur Durchführung des Projekts „Rosa Rauch“ sowie an die Peter-Ustinov-Realschule zugunsten eines Gewaltpräventionstrainings.

Mit 900 Euro unterstützt die Runde den Verein „Nachbarschaft Clouth“ für sein Quartiers-Sommerfest, 625 Euro bekommt der Skaterverein „Northbrigade“ für die Klimatisierung seines Jugend-Aufenthaltsraums. 600 Euro erhält das Seniorennetzwerk Weidenpesch für sein Sommerfest im „Haus Mobile“, 599 Euro erhält der Bürgerzentrumsträger „Zug um Zug“ für die Projektreihe „Kurzfilm im Veedel“. 450 Euro gehen an den Bürgerverein Longerich, zum Kauf von Weihnachtsbäumen aus ökologischem Anbau. Insgesamt 390 Euro (je 65 Euro pro Person und Sitzung) erhalten die Mitglieder der Jugendvertretung, die seit Jahresanfang an den BV-Sitzungen teilnehmen. 250 Euro gehen an die Bürgerstiftung Köln zur Durchführung des Projekts „Eselsohr – Öffentliche Bücherschränke für Köln“.