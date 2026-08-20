Im Süden von Weidenpesch, nur ein paar Schritte von Nippes und dem Bezirksrathaus entfernt, bahnt sich möglicherweise ein großes Bauvorhaben an: Auf dem früheren Werksgelände des 2019 insolvent gegangenen Autohauses Dirkes, sowie dem bestehenden Standort einer freien Tankstelle, plant ein Immobilien-Entwickler ein kombiniertes Wohnungs- und Einzelhandels-Ensemble.

Auf dem Gelände an der Neusser Straße 467–485 ist ein Gebäuderiegel mit abwechselnd fünf und sechs Etagen Höhe geplant; hier sollen 63 frei finanzierte Wohnungen sowie 82 Service-Appartements entstehen – zumeist kleinere, voll möblierte Wohneinheiten, deren Bewohnern zusätzliche Dienstleistungen wie ein Concierge, gegebenenfalls ein Reinigungs- und Wäscheservice zur Verfügung stehen. Im Erdgeschoss sind zwei große Ladenlokale von 1484 und 582 Quadratmetern Größe geplant.

Lidl könnte in eines der Ladenlokale ziehen

Das größere der Lokale wird womöglich der Discounter Lidl beziehen, der sich schon länger für einen Standort nahe des Nippeser Ortszentrums interessiert. Einst war hierfür der frühere Nippeser Standort des nach Niehl gezogenen Möbel- und Küchenstudios Breitbach an der Neusser Straße 363–365d im Gespräch, wo derzeit die WvM-Gruppe 37 Eigentumswohnungen baut. Auch hier hätte, laut der ursprünglichen Überlegungen, im Erdgeschoss ein Supermarkt entstehen können, darüber die Wohnbebauung.

Um das Bauvorhaben zu realisieren, würden die zwei Werkshallen des früheren Autohauses mit Werkstatt niedergelegt. Ebenso weichen müsste die freie Tankstelle auf dem Grundstück, sollten die Pläne Wirklichkeit werden. Ein weiteres ans Baufeld grenzendes Gewerbehaus, mit unter anderem einer Autoscheiben-Glaserei, wäre von dem Bauvorhaben hingegen nicht betroffen.

Blick auf die freie Tankstelle und das leerstehende frühere Autohaus (im Hintergrund). Auf dem Areal könnte ein Wohnungs- und Einzelhandels-Großprojekt entstehen. Copyright: Bernd Schöneck

Zwei Häuser entstehen an Siegmundstraße in Mauenheim

Gebaut wird im gleichen Zuge auch in Mauenheim, im rückwärtigen Bereich des Baugebiets: An der Siegmundstraße 12 würde mit einem Haus-Neubau eine Baulücke geschlossen. Ein weiteres, ebenfalls fünfstöckiges Wohnhaus entstünde an der Adresse Siegmundstraße 18, die derzeit vom rückwärtigen Teil einer der beiden früheren Dirkes-Werkhallen belegt ist. In beiden Mauenheimer Neubauhäusern sind jeweils zehn Wohnungen mit öffentlicher Förderung geplant. Insgesamt würde das Neubauprojekt also mit 165 Wohneinheiten aufwarten.

Zwischen den beiden Ladenlokalen soll eine Durchfahrt in den Hinterhof entstehen. Der Freiraum zwischen den Häusern an der Neusser Straße und jenen an der Siegmundstraße soll begrünt werden; dort sind ein Spielplatz, Fahrradstellplätze, die Zufahrt zu einer Tiefgarage und zwei zusätzliche Pkw-Stellplätze vorgesehen. Auch die Flachdächer der Verkaufsräume, die ins Innere des Häuserblocks hineinragen, sollen ein grünes Dach erhalten.

Bauvoranfrage ging vor einem Jahr ein

Über das geplante Vorhaben hatte das städtische Bauaufsichtsamt bereits im August 2025 eine sogenannte Bauvoranfrage erhalten, um zu klären, ob das Projekt bau- und planungsrechtlich zulässig sei, was laut Einschätzung des Amtes offenbar der Fall ist. Nun wurden die Pläne der Bezirksvertretung Nippes zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Baubeginn ist aufgrund des frühen Planungsstatus noch völlig offen. Der Investor tritt außerdem noch nicht öffentlich in Erscheinung. Der Betreiber der freien Tankstelle auf dem Gelände reagierte über die Neubaupläne überrascht.

Auch Lidl bestätigt ein Interesse an den Räumen. Man sei dabei, sein Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln. „In diesem Zusammenhang können wir bestätigen, dass entsprechende Pläne für das von Ihnen angefragte Vorhaben in Köln-Weidenpesch bestehen“, heißt es aus der Pressestelle des Handelskonzerns. Aktuell sei das Projekt jedoch noch in der Genehmigungsplanung. Man werde die Öffentlichkeit informieren, sobald die Planungen weiter fortgeschritten sind.

Auch gegenüber des Areals wird bald gebaut: Ebenfalls auf dem früheren Gelände eines Autohauses, des Ende 2025 geschlossenen Kölner Standorts des Ford-Autohändlers Strunk, soll das endgültige Quartier des im Sommer 2024 interimsweise im Toni-Steingass-Park gegründeten vierten Nippeser Gymnasiums entstehen.