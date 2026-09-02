Für den Abschnitt der Friedrich-Karl-Straße in Höhe der neuen Montessori-Grundschule an der Friedrich-Karl-Straße 64/Ecke Niehler Kirchweg will die Verwaltung erneut prüfen, einen Tempo-30-Abschnitt einzurichten. Das bekräftigte das Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung auf eine Anfrage der Linken in der Bezirksvertretung Nippes hin. Auch eine Fahrradstraße für den Niehler Kirchweg ist in Planung. Im vergangenen Jahr hatte eine Gruppe von Eltern Gefahren-Situationen rund um die Schule bemängelt.

Bei der Planung zum neuen Schulstandort auf dem Areal des früheren Nippeser Hallenbades, der zu Schuljahresbeginn vor genau einem Jahr seinen Betrieb aufnahm, sei Tempo 30 auf der Friedrich-Karl-Straße noch nicht vorgesehen gewesen. Der Grund hierfür war der Ausbaustandard der Straße mit eigenständigen Geh- und Radwegen sowie der vorhandenen Ampel.

Seit Inkrafttreten der Novelle der Straßenverkehrsordnung, im Juli 2024 vom Bundesrat final beschlossen, haben Kommunen jedoch erweiterte Möglichkeiten, abschnittsweise Tempo 30 einzuführen – unter anderem entlang hochfrequentierter Schulwege. „Im Rahmen der personellen Kapazitäten und der Aufgabenprioritäten wird die Möglichkeit der Straßenverkehrsordnung zur Anordnung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 auf der Friedrich-Karl-Straße erneut geprüft“, so die Verwaltung.

Längeres Fußgänger-Grün an Ampel vor Schule

Um das Überqueren der Straßen im Schulumfeld komfortabler zu machen, hat die Stadt im März dieses Jahres außerdem die Ampel an der Kreuzung Friedrich-Karl-Straße/Niehler Kirchweg umprogrammiert. Per Sonderprogramm, das zu Schulbeginn und -ende geschaltet ist, erhält der Fußverkehr längere Grünphasen. „Neben dieser aktuellen Anpassung wird die Lichtsignalanlage mittelfristig umfangreich nach aktuellen Vorgaben und Richtlinien erneuert“, heißt es.

Für noch etwas mehr Sicherheit soll die Einrichtung einer Fahrradstraße auf dem Niehler Kirchweg sorgen. Auf einer solchen können Radler nebeneinander fahren, sie bestimmen den Verkehrsfluss und es gilt grundsätzlich Tempo 30. Motorisierter Verkehr kann per Zusatzschild erlaubt sein, hat sich dann aber dem Radverkehr unterzuordnen. „Diese Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase und ist ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit für Radfahrende und kann zusätzlich zu einer Entschleunigung des Kfz-Verkehrs führen“, erläutert die Stadt. Neben der Schule, deren Eingang sich auf der Seite des Niehler Kirchwegs befindet, liegt noch ein 2017 eröffneter Kindergarten.