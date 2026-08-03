Unter Kokain-Einfluss ist ein 30-jähriger Smart-Fahrer in der Nacht zu Montag (3. August) in Weidenpesch bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Das teilte die Polizei mit.

Sie konnte den 30-Jährigen stellen: Statt einer gültigen Fahrerlaubnis entdeckten sie bei der Kontrolle einen offenen Haftbefehl. Ein Drogentest brachte später ein positives Ergebnis auf Kokain.

Gegen 1.20 Uhr hatten die Einsatzkräfte laut der Polizei den schwarzen Smart auf der Robert-Perthel-Straße anhalten wollen, da ein Fahrradträger das hintere Kennzeichen vollständig verdeckte. Der 30-Jährige hielt laut Polizei zunächst an, fuhr jedoch wieder los, als die Beamten und Beamtinnen aus ihrem Streifenwagen stiegen. Er beschleunigte, schaltete die Fahrzeugbeleuchtung aus und fuhr in Richtung Allensteiner Straße, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte.

Fahrer ohne Führerschein und mit Haftbefehl gesucht

Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass gegen den Kölner ein Haftbefehl vorlag. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizisten und Polizistinnen ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten den Smart sicher.

Unbeteiligte wurden bei der Flucht nicht gefährdet oder verletzt. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss dauern an. (red)