Pop-Ikone Rick Astley kommt im Sommer 2026 nach Deutschland und tritt am 4. August im Rahmen seiner Tour „Summer Shows 2026“ am Kölner Tanzbrunnen auf.

Neben seinen bekanntesten Songs wie „Together Forever“ und „Whenever You Need Somebody“ will der britische Sänger eine Mischung aus Welthits, Fan-Favoriten und neueren Songs präsentieren. Als Special Guest soll die britische Popband Lightning Seeds den Abend eröffnen. Bekannt ist die Band unter anderem durch ihren Hit „Pure“.

Astley zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern der internationalen Popmusik und begeistert bis heute ein generationsübergreifendes Publikum.

Konzertbeginn ist um 19 Uhr am Tanzbrunnen. Tickets gibt es für 80 Euro online unter der Webadresse www.LB-EVENTS.de, telefonisch unter 0234/947 19 40 sowie an bekannten Vorverkaufsstellen. (red)