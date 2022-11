Polizei sucht Zeugen Kameras auf Damentoilette am Brüsseler Platz entdeckt

Köln – Schock für Frauen in der Toilette am beliebten Brüsseler Platz: Unbekannte haben auf dem Damen-WC zwei als Kleiderhaken getarnte Videokameras installiert und die Frauen offenbar gefilmt. Details nannten die Ermittler noch nicht. Aber: „Auf den Speicherkarten befinden sich tatrelevante Videosequenzen“, sagte ein Polizeisprecher der Rundschau.

Der Fall hatte in den vergangenen Tagen besonders in den sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen; dort war zuerst von dem Vorfall berichtet worden. Besonders in den Sommermonaten werden die öffentlichen, neuen Toiletten regelmäßig von Besuchern des Belgischen Viertels genutzt.

Videokameras vor Gesicht angebracht

Am vergangenen Freitagabend hatten alarmierte Polizisten die Videokameras entdeckt, die sich bei Bewegungen im Innenraum automatisch einschalten können. Eine versteckte Kamera war direkt vor dem Gesicht der Benutzerinnen installiert, genau unter dem Knopf zur Spülung. Eine zweite Kamera war im Bereich der Toilettenbrille angebracht worden. Die Speicherkarten seien nicht per Funk auszulesen. Sie mussten vor Ort gewechselt oder ausgelesen werden. Um kurz nach 23 Uhr hatte eine Nutzerin der Toilettenanlage die Kameras bei der Polizei gemeldet.



In Kleiderhaken waren die Videokameras versteckt. Copyright: Polizei

Nach ersten Recherchen sind in den batteriebetriebenen Attrappen Speicherkarten verbaut, die von den Ermittlern des Kriminalkommissariates 12 ausgelesen werden. Über den Umfang der Aufzeichnungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Identifizierung der heimlich aufgenommenen Personen sei Gegenstand von Ermittlungen, hieß es weiter. Wie lange die Kameras bereits in der Toilette hingen, sei derzeit noch unklar. Nach der Sicherstellung fuhren die Beamten weitere öffentliche Toilette in der Innenstadt ab und schauten, ob auch dort illegale Kameras eingebaut wurden – dies war aber nicht der Fall. Auch wird noch überprüft, ob es in dem Fall Bilder von Überwachungskameras in dem Gebiet gibt, die einen Verdächtigen zeigen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Juwelierraub in Köln Anzeige Augenzeuge im „Pink-Panther-Prozess“ sagte aus von Bernhard Krebs

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Anbringung und/oder dem Auslesen der Spionagekameras in Verbindung stehen könnten? Wer kann Angaben zu dem Eigentümer der beiden Kameras machen? Nach ersten Ermittlungen sind derartig getarnte Kleiderhaken auf Internetplattformen erhältlich, teilte eine Polizeisprecher mit. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0221/229-0.