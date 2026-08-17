Der „local.cologne“-Pop-Up-Markt meldet sich dieses Jahr schon zum sechsten Mal zurück. Bei dem eintägigen Straßenmarkt dreht sich alles um Kunstschaffende aus Köln, die Schmuck, Design, Kunst und Mode präsentieren und verkaufen.

Der Markt findet wie in den letzten Jahren auch im Innenhof der Schanzenstraße 28 in Köln Mühlheim statt. Dort wachsen für einen Nachmittag zahlreiche Büdchen und Stände zwischen den Backsteinfassaden empor.

„local.cologne“: Darauf können Besucher sich freuen

Der Markt findet am 22. August von 14 bis 22 Uhr statt. Die genauen Aussteller und Gastronomen werden nach und nach auf der Instagram-Seite der Veranstalter bekannt gegeben.

Das Angebot reicht von Vintage-Mode und Kölner Mode- und Schmuckdesignern bis zu Dekorationen und Inneneinrichtung. Außerdem sind einige lokale Tattoo-Artists vor Ort, die direkt auf dem Markt tätowieren und Tooth-Gems anbringen. Dazu treten durchgängig Kölner DJs auf und es gibt eine Gaming Area. Beliebt in den letzten Jahren war dort, zum Beispiel, immer das Mini-Tischtennis.

Zusätzlich zu den Kunstschaffenden sind auch zahlreiche Gastronomen vor Ort. In einem Biergarten sorgen unter anderem Backyard Burger, Schamong und Feinripp&Gold für Verpflegung. Für Getränke sorgen Mühlenkölsch, Frohnatur, Fritz-Kola und weitere Stände.

Seit sechs Jahren für die Kölner Szene

„Local.cologne“ wurde vor sechs Jahren von den drei Betreibern der Instagram-Seite „koelnistkool“ ins Leben gerufen. Auf der Online Plattform „koelnistkool“ dreht sich alles um die Stadt Köln mit ihren Menschen, Veranstaltungen und dem ganz eigenen Charakter. Diese Idee soll mit dem „local.cologne“-Markt auch greifbar gemacht werden.

Die Stände und Büdchen sind in dem Backstein-Innenhof der Schanzenstraße 28 in Köln Mühlheim aufgebaut. (Archivbild) Copyright: local.cologne

Bei dem Markt stellen ausschließlich Kölner Kunstschaffende und Gastronomen aus. Zusätzlich bieten die Veranstalter Kölner DJs eine Plattform für ihre Musik. Ausgesprochenes Ziel ist dabei, die Vielfalt der Kölner Gastronomie-, Kultur- und Handelsszene zu zeigen.

„Es ist ein bisschen wie ein Familientreffen unter Kölner Start-Ups und Kleinunternehmen“, sagt Julius Kahleis dazu. Zusammen mit Firat Mercan und Tim Schmitz betreibt er auch den Instagram-Kanal „koelnistkool“.