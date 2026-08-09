Bei einem schweren Motorradunfall auf dem Östlichen Zubringer in Köln-Poll sind in der Nacht zu Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der L124 auf Höhe der Rolshover Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten dort zwei Motorräder bei hoher Geschwindigkeit.

Der Fahrer einer Honda wurde von seiner Maschine geschleudert und prallte gegen die rechte Leitplanke. Trotz intensivmedizinischer Maßnahmen starb er noch an der Unfallstelle.

Auch sein Beifahrer wurde von der Honda abgeworfen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb wenig später in einem Krankenhaus. Die Fahrerin der zweiten Maschine, einer Kawasaki, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.

Die Polizei Köln untersucht derzeit die genauen Umstände des Unfalls und prüft dabei auch den Verdacht eines illegalen Rennens. Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung war die L124 nach dem Unfall gesperrt. (red)