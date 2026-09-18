Die Polizei Köln hat in der Nacht zu Freitag (18. September) einen 31-jährigen Mann und seinen zwölfjährigen Sohn in einer Kleingartenanlage am Baumschulenweg in Poll festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, stehen die beiden im Verdacht, dort in eine Laube eingebrochen zu sein.

Eigentümer bemerkt Tat auf Überwachungskamera

Gegen 2 Uhr hatte einer der Eigentümer die Polizei alarmiert, nachdem er auf den Bildern seiner Überwachungskamera zwei Personen an seiner Laube bemerkt hatte. Einsatzkräfte stellten vor Ort einen aufgebrochenen Holzzaun fest.

Die mutmaßlichen Täter versuchten vergeblich, sich auf einem Nachbargrundstück zu verstecken. Dort fanden die Polizisten und Polizistinnen auch eine bereits aufgebrochene und durchwühlte Laube. Bei dem Zwölfjährigen stellten sie mutmaßliches Diebesgut sicher.

Der 31-jährige Vater, der bei der Polizei als Intensivtäter bekannt ist, soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Seinen Sohn übergaben die Beamten in die Obhut seiner Mutter. (red)