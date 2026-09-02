Fahrgäste, die mit der Stadtbahnlinie 7 unterwegs sind, werden am Mittwoch, 2. September, ihren Augen kaum trauen: Die reguläre Haltestelle „Porz Markt“ wird wieder angefahren. Wie die Kölner Verkehrs-Betriebe mitteilen, sind die Arbeiten an der Haltestelle beendet.

Etwas mehr als ein Jahr war die Haltestelle gesperrt. Nachdem der Bahnsteig in Fahrtrichtung Zündorf abgesackt war, wurde dieser im Juli 2025 gesperrt. Damit Fahrgäste an „Porz Markt“ wieder aus- und einsteigen konnten, hatte die KVB im August einen Ersatzbahnsteig auf Höhe des Parkplatzes an der Mühlenstraße errichtet. Ende August vorigen Jahres folgte auch die Sperrung von „Porz Markt“ in die andere Richtung. Die Technische Aufsichtsbehörde (TAB) hatte den Fahrgastwechsel an der Haltestelle aus Sicherheitsgründen untersagt.

Zweiter Übergangsbahnsteig im Glashüttenpark

Weil die KVB ihren Fahrgästen eine Fahrt mit der Linie 7 in Richtung Zündorf bis zur Haltestelle „Rosenhügel“ und den Wechsel in eine Bahn, die in die andere Richtung fährt, nicht mehr zumuten wollte, wurde zunächst ein Bus-Shuttle eingerichtet. Ende Oktober ging dann ein weiterer Übergangsbahnsteig im neuen Glashüttenpark in Richtung Bergerbrücke in Betrieb.

Nachdem die Stadt Köln als Eigentümerin der Haltestelle die Hohlräume verfüllt und die Bahnsteige saniert hat, können die Bahnen der Linie 7 wieder dort halten. Ein Gutachten hat laut KVB die wiederhergestellte Sicherheit bestätigt und die TAB hat ihre Anordnung der Sperrung zurückgenommen.

Der in Richtung Köln führende Ersatzbahnsteig wurde bereits abgebaut. Dies ist in den Sommerferien geschehen, als die Linie 7 wegen anderer Baumaßnahmen nicht gefahren ist. Der Ersatzbahnsteig an dem Parkplatz an der Mühlenstraße wird Mitte September abgebaut.