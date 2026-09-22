Bei einem Fahrradunfall auf dem Leinpfad im Stadtteil Westhoven ist am Montagvormittag (21. September) eine 73 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie erlitt bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen.

Unfall in Westhoven: 73-Jährige stürzt mit Fahrrad

Wie die Polizei mitteilt, war die 73-Jährige gegen 10 Uhr auf ihrem Pedelec in Richtung Porz unterwegs. Als sie in Höhe der Rheinaustraße von einem bislang unbekannten Radfahrer überholt wurde, verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte über den Lenker. Rettungskräfte brachten die bewusstlose Frau in eine Klinik.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)