Die ersten Betonelemente stehen bereits an der Groov. Sie ersetzen die alte Ufermauer, die wegen Baufälligkeit teilweise zusammengebrochen war. Nach Untersuchungen stellte sich heraus, dass nur eine grundlegende Sanierung helfen konnte. Die langen Risse und großen Löcher im Gemäuer waren gefährlich für die Statik. Es bestand die Gefahr, dass die Mauer plötzlich einstürzt und Menschen, die dort spazieren gehen, mitgerissen werden.

Für die Sanierungsarbeiten musste sogar das historische Teehaus am Ufer des verlandeten Rheinarms abgerissen werden, um ausreichend Raum für die neue Konstruktion zu schaffen. Auch die daneben stehende Trauerweide wurde deswegen gefällt. Wie Mahnmale standen die bröckelnden Reste der maroden Ufermauer am Gewässer. Lange Zeit passierte einfach nichts.

An der Groov in Köln-Zündorf brüten Eisvögel seit vielen Jahren

Doch nun haben die Arbeiten zur Wiederherstellung für alle sichtbar begonnen. Fertigbauteile wurden mit schweren Lastwagen angeliefert. Nicht vergessen sind die Nisthöhlen für die geschützten Eisvögel, die am Ufer der Groov eine Heimat gefunden hatten.

Links sind noch Teile der alten Ufermauer zu erkennen, rechts das Fundament für die neue Mauer am Ufer der Groov. Copyright: Stefan Villinger

„In die Mauer werden drei Eisvogelbrutröhren durch eine fachkundige Person eingelassen und dauerhaft erhalten. Es wurde zusätzlich eine Eisvogelniststation mit Lehmquader errichtet. In diese Station sind Initialgrabungen und künstliche Nisthilfen eingebracht worden“, so Sabine Wotzlaw vom Presseamt der Stadt. Diese Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt auch nach dem Bau der Ufermauer bestehen, bis sie irgendwann durch Verfall von selber wieder Teil der Natur werde.

Im Gewässer der Groov in Köln-Zündorf leben viele Fische

Das freut die Angler an der Groov. Sie hatten Sorgen, dass beim Wiederaufbau der Mauer, die Fugen so verschmiert werden, dass die Eisvögel keine Möglichkeit mehr bekommen, sie als Niststätte zu nutzen. Bei guten Voraussetzungen brüten sie sogar zweimal im Jahr. Die Tiere sind etwa 16 Zentimeter lang und wiegen bis zu 40 Gramm. Ihre Flügelspannweite beträgt etwa 25 Zentimeter.

Paul und Angelika Fenna, Inhaber des bekannten Cafes Daisy an der Groov, hatten sich ebenfalls Sorgen um die Eisvögel gemacht. Beim Spaziergang mit Tibet-Terrier Coco konnten sie ab und zu einen dieser kühnen Flieger am Gewässer entdecken. „Wir freuen uns, dass beim Wiederaufbau an die streng geschützten Tiere gedacht wurde“, so Paul Fenna.

Ein Eisvogel mit Fang, allerdings nicht an der Groov aufgenommen. Copyright: Wessel

Mitglieder des Angelvereins berichten, dass in der Groov eigentlich jeder Süßwasserfisch, der in heimischen Gewässern vorkommt, lebt. Von zwei Zentimetern bis zwei Metern reiche die Größe der Schuppentiere. Und die kleinen Fische sind die ideale Nahrung für die Eisvögel, die dieses Angebot auch gerne annehmen. Nun bleibt zu hoffen, dass sie die Bruthöhlen in der Mauer schnell entdecken und sie auch nutzen.