Der Wein macht die Musik. Im Rheinauhafen herrscht seit Mittwoch (5. August 2026) wieder mediterranes Lebensgefühl. Zwischen Harry-Blum-Platz und Elisabeth-Treskow-Platz locken etliche Weingüter aus Rheinhessen, von der Saar, aus Franken, Baden und der Pfalz sowie Wine & Glory by Claudia Stern.

„Wir haben einen schönen Mix aus sechs nationalen Weingütern, internationalen Weinen aus Griechenland sowie Kölner Weinprojekten wie der IMI Winery. Dazu ist das Ambiente am Rhein natürlich traumhaft“, sagt Veranstalter Sebastian Lange.

Weinfest am Rhein: Sternekoch Maximilian Lorenz sorgt für Speisen

Bis zum Sonntag findet das Weinfest am Rhein statt. Auch Sternekoch Maximilian Lorenz ist vertreten und sorgt für kultivierte, bodenständige Street-Food-Snacks passend zum Wein. „Das Weinfest bedeutet für mich großartiges Essen, tolle Weine an einer einzigartigen Location, mit dem Dom im Rücken und dem Rhein vor dem Herzen“, sagt er unserer Redaktion.

Zwei Stände fallen ganz besonders aus der Reihe. Die Brasspop-Stars von Querbeat verkaufen ihren Grauburgunder „Radikale Rebe“. „Damit haben wir vor ein paar Jahren einfach mal losgelegt, auch einfach aus Eigeninteresse“, sagt Frontmann Jojo Berger.

„Wenn ihn keiner mag, trinken wir ihn halt selbst. Aber glücklicherweise haben wir jedes Jahr eine echt frische und erfüllende Abfüllung und sind mit dem Wein mittlerweile auf Festivals. Die lokale Gastro supportet und genießt die Rebe auch.“

Grüngürtelrosen haben eigenes Getränk

Kölns schrägster Männerchor, die Grüngürtelrosen, hat den neuen limitierten Grüngürtelrosé im Angebot. Insgesamt stehen 2000 Flaschen zur Verfügung, drei Euro pro Flasche werden gespendet. Neben dem Weinverkauf werden am Stand auch Grüngürtelrosen-Shirts angeboten. Die Einnahmen werden komplett gespendet.

„Wir Grüngürtelrosen stehen für Spaß, Gemeinschaft und soziales Engagement“, sagt Philipp Mader vom Vorstand der Grüngürtelrosen. „Mit der Aktion auf dem Weinfest wird diese Idee konsequent fortgeführt. Besucher können nicht nur unseren großartigen Rosé genießen, sondern gleichzeitig einen Beitrag für den guten Zweck leisten.“

Am Querbeat-Stand gibt es die „Radikale Rebe“. Copyright: Ben Hammer

Das Geld fließt an das Kölner Elternhaus, das vom Förderverein für krebskranke Kinder betrieben wird. In unmittelbarer Nähe der Kinderkrebsstation der Universitätsklinik Köln können betroffene Familien untergebracht und psychosozial betreut werden. In den vergangenen Jahren wurden vom Kölner Chor bereits über 75.000 Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Am Sonntag wird die diesjährige Spendensumme um 15 Uhr bekannt gegeben. Um 16 Uhr schaut dann die Band Querbeat an ihrem Stand beim Weinfest am Rhein vorbei. „Wir kommen zum Schnacken und miteinander Austrinken. Mal schauen, ob die Leute uns bis dahin überhaupt noch was in den Flaschen gelassen haben“, sagt Sänger Berger.

Das Weinfest am Rhein ist bis Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet komplett bargeldlos statt. Die Preise für Wein starten bei 4 Euro für ein 0,1-l-Glas und 24 Euro für eine 0,75-l-Flasche. Speisen gibt es ab 6 Euro pro Gericht.