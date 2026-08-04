In Köln weist der Rhein momentan einen äußerst geringen Wasserstand auf. Am Mittag des 4. August (Dienstag) wurde ein Pegel von lediglich 70 Zentimetern gemessen. Daraus ergeben sich unmittelbare Auswirkungen auf die Schifffahrt – auch die Ausflugsboote sind davon tangiert.

Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt (KD) berichtet von Verspätungen, Annullierungen und nicht nutzbaren Anlegern. Bei etlichen Touren müssen sich Passagiere auf Planänderungen einstellen.

Niedrigwasser sorgt für besonders abschüssige Landebrücken

Die KD informiert darüber, dass einzelne Landebrücken wegen des geringen Pegels aktuell besonders abschüssig sind. Als sehr steil bezeichnet die KD die Anlegestellen 7 und 8 unterhalb der Hohenzollernbrücke. Personen mit eingeschränkter Mobilität sind an diesen Stellen auf die Hilfe von Mitreisenden angewiesen.

Zudem müssen Fahrgäste Fahrräder, Anhänger und E-Bikes eigenständig an Bord und wieder von Bord transportieren. Der Besatzung ist es aus versicherungsrechtlichen Gründen untersagt, beim Ein- und Aussteigen zu assistieren.

Einschränkungen für Passagiere und Fahrten

Bei den Panorama-Touren im Kölner Stadtgebiet kann die Streckenführung je nach Wasserpegel und Verkehrsaufkommen variieren. Auf diese potenzielle Anpassung weist die KD hin. Noch gravierender sind die Beeinträchtigungen bei den Linienverbindungen. Die nachfolgend genannten Stationen können momentan nicht oder lediglich von bestimmten Schiffen bedient werden, wie die KD mitteilt.

Siebengebirge:

Bad Honnef (für alle KD-Schiffe und KD-Partnerreedereien) Wesseling (gültig für MS Beethoven) Unkel (für alle KD-Schiffe und KD-Partnerreedereien)

Mittelrhein:

Station Koblenz (aktuell gültig im Rahmen der Nostalgie-Route) Station Oberlahnstein (aktuell gültig für alle Schiffe im Rahmen aller KD-Linienfahrten) Station Braubach (aktuell gültig im Rahmen der Nostalgie-Route) Station Kamp Bornhofen (aktuell gültig für alle Schiffe im Rahmen aller KD-Linienfahrten) Station St. Goarshausen (aktuell gültig für alle Schiffe im Rahmen aller KD-Linienfahrten) Station Assmannshausen (aktuell gültig für alle Schiffe im Rahmen aller KD-Linienfahrten) Station Oberwesel (aktuell gültig für alle Schiffe im Rahmen aller KD-Linienfahrten) Station Lorch (aktuell gültig für alle KD‑Schiffe)

Auch ganze Fahrten werden annulliert: Dies betrifft die Verbindung um 9.30 Uhr von Köln über Bonn, Königswinter und Linz sowie retour. Laut Angaben der KD entfällt diese Fahrt aktuell bis einschließlich 16. August 2026.

Weitere Ausfälle aufgrund von Niedrigwasser:

10.30 Uhr Bonn – 12.50 Uhr Linz – 14.15 Uhr Bonn – 16.50 Uhr Linz entfällt am 6. August 2026 9 Uhr Koblenz – Rüdesheim – Koblenz, gültig bis aktuell 16. August 9.15 Uhr Mainz – St. Goar/St. Goarshausen – Mainz, gültig bis aktuell 16. August 10.15 Uhr Boppard – Koblenz – St. Goar/St. Goarshausen – Koblenz – Boppard, gültig bis aktuell 16. August 9 Uhr Rüdesheim – St. Goar/St. Goarshausen – Rüdesheim, gültig bis aktuell 16. August 14.15 Uhr Rüdesheim – St. Goar/St. Goarshausen – Rüdesheim, gültig bis aktuell 16. August 10 Uhr Boppard – St. Goar – Boppard, gültig bis aktuell 16. August 13 Uhr Boppard – St. Goar – Boppard, gültig bis aktuell 16. August 16 Uhr Boppard – St. Goar – Boppard, gültig bis aktuell 16. August

Die KD kann überdies die Goethe bis auf Weiteres nicht betreiben. Als Ersatz wird die MS Asbach eingesetzt, zunächst bis einschließlich zum 23. August 2026.

Die Reederei bittet ihre Fahrgäste, sich vor Antritt der Reise über den aktuellen Fahrplan und die Schiffsbewegungen zu informieren. Für die Panoramafahrten in Köln gilt weiterhin: Die Route kann sich je nach Pegelstand und Verkehrslage ändern.

Der geringe Wasserpegel beeinträchtigt nicht nur die Ausflugsschifffahrt. Die Güterschifffahrt ist ebenfalls betroffen: Frachtschiffe können bei dem niedrigen Stand deutlich weniger Ladung aufnehmen. Infolgedessen können der Transportaufwand und die Kosten steigen. (mt)