Köln – Am Dienstagnachmittag hat eine Radfahrerin schwere Verletzungen bei einem Sturz auf der Konrad-Adenauer-Straße in Köln-Rodenkirchen erlitten. Die 55-Jährige wurde mit Knochenbrüchen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Gegen 17 Uhr soll die Frau auf Höhe der Hausnummer 1 beim Wechsel von der Straße auf den Radweg weggerutscht sein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. (red)