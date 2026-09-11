Im Stadtteil Meschenich ist es am Donnerstagabend (10. September) zu einem großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Kurz nach 22 Uhr hatten mehrere Menschen den Notruf gewählt.

In einem 18-stöckigen Hochhaus war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Einsatz in Köln-Meschenich: Brand in Wohnung ausgebrochen

Wie die Feuerwehr in der Nacht meldet, schilderten die Anrufer einen Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss. Mitarbeitende der Leitstelle hätten daraufhin umgehend Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert.

Bereits kurze Zeit später trafen die ersten Kräfte ein und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Nachdem die Flammen vollständig gelöscht waren, wurden die Wohnung sowie die angrenzenden Flure entraucht.

„Die Wohnung im Erdgeschoss ist nicht mehr bewohnbar“, so ein Sprecher der Kölner Feuerwehr. Zwei Bewohner des Hochhauses seien durch Mitarbeitende des Rettungsdienstes untersucht worden, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Der Sprecher: „Glücklicherweise war eine medizinische Behandlung nicht erforderlich.“

Wo genau in der Wohnung des Feuer ausbrach und wodurch es ausgelöst wurde, ist bislang unklar.

Um 23.45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 47 Kräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. (iri)