Flaschen-Balancieren, Teebeutel-Weitwerfen und Seilspringen – das waren die Disziplinen, in denen Kinder und Jugendliche an der Sommerolympiade in Rodenkirchen teilgenommen haben.

Die Olympiade war Teil eines Outdoor-Action-Camps, das von den offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Katholischen Jugendagentur Köln (KJA) organisiert wird. Dort verbringen 56 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren eine Woche ihrer Ferien zusammen – unter anderem mit Kanufahren, Ausflügen, Sportangeboten und Abenden am Lagerfeuer. Das Camp richtet sich an junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.

Bewegung, Spaß und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt

Dabei stehen vor allem Bewegung, Spaß und die gemeinsamen Erlebnisse im Mittelpunkt: „Diese Sommerolympiade macht sichtbar, wie viel Freude, Teamgeist und gegenseitiger Respekt entstehen, wenn Teilhabe und Inklusion selbstverständlich gelebt werden“, sagt Theresa Heckenbücker, Leiterin des Camps.

„Am besten fand ich heute den Teebeutel-Weitwurf“, sagt die 14‑jährige Teilnehmerin Sara. „Ich bin schon seit einigen Jahren im Action-Camp, aber die Sommerolympiade war etwas Neues und hat mir richtig gut gefallen.“

Bürgermeisterin Teresa De Bellis-Olinger (CDU), die in Vertretung für Oberbürgermeister Torsten Burmester das Camp besuchte, überreichte die Medaillen an die Kinder und Jugendlichen. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Freude und Engagement die Kinder und Jugendlichen hier gemeinsam aktiv sind“, so die Bürgermeisterin. Ferienangebote wie das Camp seien wichtige Räume für Begegnung, Teilhabe und persönliche Entwicklung. (lba)